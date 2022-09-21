Didem Arslan canlı yayında sinirden çılgına döndü! Elini masaya vurdu, Alev’i stüdyodan kovdu

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de programında tansiyon bir anda yükseldi. Programın sunucusu Didem Arslan, menajeri tarafından dolandırıldığı iddiasıyla yayına katılan Adanalı Alev hakkında gelen ihbarlar sonra sinirden çılgına döndü. Ünlü sunucu Alev'e sert tepki göstererek stüdyodan kovdu.

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Show TV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının sevilen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de gergin anlar yaşandı. Güzel sunucu Yılmaz, ünlü olmak istediği için menajerine binlerce lira kaptırdığını iddia ederek programa katılan Adanalı Alev'i gelen ihbarlar sonucu stüdyodan kovdu. Sinirden çılgına dönen Didem Arslan Yılmaz, "Alevcim kusura bakma burası senin ünlü olabileceğin bir meydan değil kardeşim. Bu platformuda senin ünlü olman için sana açmayacağım kardeşim" diyerek tepki gösterdi. İşte programa damga vuran anlar ve yaşananlar...

Alev hakkında çok sayıda ihbar geldi

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yeni sezonu bomba gibi başladı. Günlerdir menajeri tarafından dolandırıldığını iddia eden Adanalı Alev programa damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde programa katılan Alev, ünlü olmak istediğini ve bu sırada menajerine binlerce lira kaptırdığını öne sürmüştü. Menajer Eyüp ve "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Fatih Bulut hakkında birçok iddiada bulunan Adanalı Alev ile ilgili de çok sayıda ihbar geldi.

Didem Arslan Yılmaz sinirden çılgına döndü

Programa katılan Adanalı Alev ile ilgili stüdyoyu arayanlar bazı ihbarlarda Adanalı Alev’in yalan söylediğini ve menajer Eyüp ile sevgili olduğunu iddia etti. Gelen ihbarlar sonrası stüdyoda gergin anlar yaşandı. Programın sunucu Didem Arslan Yılmaz adeta sinirden çılgına dönerek Alev'i stüdyodan sert bir şekilde kovdu.

Ünlü sunucu Arslan, "Alevcim kusura bakma burası senin ünlü olabileceğin bir meydan değil kardeşim. Bu platformuda senin ünlü olman için sana açmayacağım kardeşim" dedi. Didem Arslan'ın sözlerine karşılık olarak "Konuşmak istiyorum" diyen Alev'e, Arslan daha sert şekilde "Ben de seni daha fazla dinlemek istemiyorum diyerek elini masaya vurdu ve çıkaralım arkadaşı hadi kardeşim hadi hadi hadi" diyerek stüdyodan kovdu. Siniri ekrana yansıyan Didem Arslan Yılmaz, Adanalı Alev’in söylediği birçok şeyin yalan olduğunu açıkladı.

İşte stüdyoda yaşanan o gergin anlar;

Didem Arslan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Show Tv'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının moderatörlüğünü yapan güzel sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki Didem Arslan Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Didem Arslan Yılmaz hakkında derlediğimiz öne çıkan bilgiler...

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivas İmranlılı bir ailenin çocuğu olan Didem Arslan Yılmaz'ın babası Kasım Arslan, annesi ise Makbule Arslan'dır. Lise eğitimini Kadıköy Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. İlk gazetecilik ve ekran deneyimine 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Daha sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu. Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu. 22 Mayıs 2016'da kanal ile yollarını ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

Didem Arslan Yılmaz'ın ödülleri;

2005: “Kaçak ambulanslar“ haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü.

2013: "Türkiye'nin Nabzı" programına Yılın En İyi Tartışma Programı kategorisinde Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Ödülü.

2014: "Türkiye'nin Nabzı" programından dolayı Medya Etik Konseyi tarafından TV Haber Etik Ödülü.

2015: "Türkiye’nin Nabzı" programından dolayı Magazin Gazetecileri Derneğinin 21. Altın Objektif Ödülleri, Savaş Ay Özel Ödülü.