Rusya'dan büyük kaçış! Askeri seferberlik kararı sonrası Türkiye biletleri 51 bin TL'yi aştı

RUSYA lideri Vladimir Putin'in 'kısmi askeri seferberlik ' ilan etmesinin ardından Rusya'dan kaçış başladı. Rusların en çok tercih ettiği Türkiye için uçak biletleri adeta uçtu ve anında tükendi. Ortalama 30 bin ruble (9 bin TL) olan bilet fiyatları şu anda 173 bin rubleyi (51.900 TL) aşmış durumda.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi.

Dün çıkan 'askeri seferberlik' söylentisinin ardından ülkeden kaçış seferberliği yaşandı. Kısa süre içinde yakın tarihli Türkiye uçuşlarının biletlerinin çoğu tükendi ve mevcut biletlerin fiyatları yükseldi.

Moskova-İstanbul bileti 51 TL'yi aştı

Moskova’dan İstanbul’a bugün ve yarın (21-22 Eylül) yapılacak uçuşların biletlerinin tamamı tükendi. Bilet bulunabilen en yakın tarihli uçuş Cuma (23 Eylül) günü. Ortalama 30 bin ruble (9 bin TL) olan bilet fiyatları ise şu anda 173 bin rubleyi (51.900 bin TL) aşmış durumda.

Daha sık tercih edilen Moskova – Antalya uçuşlarının biletleri de hızla tükeniyor. Bugün ve yarın (22 Eylül) Moskova’dan Antalya’ya gidecek tüm uçakların biletleri kısmi seferberlik ilanının ardından tükendi. 23 Eylül Cuma günü kalkacak uçak için kalan son biletler ise 83.796 ruble (25 bin TL) karşılığında satılıyor. En yakın tarihli 4 gün sonra kalkacak uçak bileti ise 170 bin ruble (51.400 TL).