Dediği çoğu şey çıkan kahin Nostradamus'un tüyler ürpertici 2023 kehanetleri

Kahin Nostradamus, dünyamızın ne zaman ve nasıl yok olacağı da dahil olmak üzere 6.338 kehanet yazdı. Bu kehanetlerinde Adolf Hitler'in yükselişi, II. Dünya Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi doğru çıkan öngörüler de yer alıyordu. Hatta Nostradamus’un 2020 yılındaki koronavirüs pandemisini de öngörmüş olabileceği öne sürülüyor.