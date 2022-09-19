Dediği çoğu şey çıkan kahin Nostradamus'un tüyler ürpertici 2023 kehanetleri
Ünlü Fransız kahin Nostradamus, dünyamızı şekillendiren birçok olayı önceden tahmin etmiş olmasıyla biliniyor. 2023 yılına yönelik tahminleri ise biraz ürpertici. Bunların içinde dünya savaşı da yer alıyor... İşte Nostradamus'un tüyler ürpertici 2023 kehanetleri...
Kahin Nostradamus, dünyamızın ne zaman ve nasıl yok olacağı da dahil olmak üzere 6.338 kehanet yazdı. Bu kehanetlerinde Adolf Hitler'in yükselişi, II. Dünya Savaşı, 11 Eylül terör saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi doğru çıkan öngörüler de yer alıyordu. Hatta Nostradamus’un 2020 yılındaki koronavirüs pandemisini de öngörmüş olabileceği öne sürülüyor.
Nostradamus’un şimdiye dek kehanetlerinin yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştiği iddia ediliyor. Tam adı Michel de Nostradame olan Fransız astrolog, 2 Temmuz 1566'da öldü. Ancak yazdığı şifreli kehanetler hala ilgi görmeye devam ediyor. 2023 yılında bizi bekleyen birtakım şeyler de Nostradamus tarafından yorumlandı.
Dünya savaşı
Nostradamus, 2023 kehanetlerinde yer alan dünya savaşı hakkında şöyle diyor:
“Büyük savaşın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü.”
Nostradamus’un bu kehaneti, Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan başka ve daha büyük savaşın çıkabileceğini açıklıyor. Ayrıca ABD’yi nükleer savaşa sürükleyecek bir Çin-Tayvan gerilimi de bu kehaneti işaret ediyor.
Ünlü kahin, Fransa’da bulunan Rouen ve Evreux şehirleri hakkında ise ‘Krala yenilmeyecek’ yorumunu yapıyor.
Mars görevi
Mars hakkında da kehanette bulunan Nostradamus, Kızıl Gezegen’deki insan kolonisi projesini öngörmüş gibi görünüyor. Zira Elon Musk, insanları Mars'a gönderme arzusu olduğunu açıklamış ve 2029 yılına kadar oraya gidileceğini öne sürmüştü.