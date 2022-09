Yemek dünyasının en duygusalı geliyor! Bu içli köfte herkese parmaklarını yedirecek

Herkesin kolay kolay yapamadığı içli köfteyi, bu tarifle rahatça yapıp herkesi kendinize hayran bırakmaya ne dersiniz? En kolay hazırlanışıyla enfes bir içli köfte tarifini sizler için derledik. Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... İşte namınızı herkese duyuracak olan o içli köfte tarifi...

İçli köfte tarifi

İçli köfteyi bir türlü tutturamıyorsanız ve her denemeniz hüsranla bitiyorsa üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle fellah köftesi yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli bu içli köfteyi yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız her zaman aklınıza bu tarif gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu içli köfte tarifi, herkesi aşık edecek, kimse kaç tane yediğini sayamayacak. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz içli köfte tarifi...

İçli köfte için malzemeler:

Dışı için;

- 1.5 su bardağı ince köftelik bulgur

- 1 çay bardağı irmik

- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

- 1 tatlı kaşığı biber salçası

- 1 su bardağından biraz az un

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı soğuk su

İçi için;

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 300 gr kıyma

- 3 orta boy soğan

- Yarım tatlı kaşığı salça

- Yarım demek maydanoz

- 1 küçük çay bardağı küçük parçalı ceviz (isteğe bağlı)

- Tuz

- Pul biber

- Karabiber (baharatlar ve tuz isteğe göre ayarlanabilir)

Kızartmak için;

- Sıvı yağ

İçli köfte yapılışı:

- İçli köfte yapmak için öncelikle soğanları ince ince doğrayın. Tavaya sıvı yağı alıp soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

- Kavurduğunuz soğanların üzerine kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekinceye kadar kısık ateşte kavurun.

- Daha sonra salça ilave edin ve 3 dakika daha kavurun ve biraz su ekleyin. (yumuşak kalması gerekiyor kuru olmamalı)

- Baharatlar, tuz, ceviz ve ince kıyılmış maydanozu da içine ekleyip ocağın altını kapatın ve soğumaya bırakın.

- Daha sonra ince bulguru 1 bardak soğuk su ile kısır yapar gibi ıslatın.

- Bulgurlar suyu çekince irmik, salça, baharatlar ve tuzu da ekleyip 15 dakika boyunca azar azar su ekleyip iyice yoğurun.

- Daha sonra unu ilave edin ve 5 dakika daha yoğurma işlemine devam edin. (Elinize alıp yuvarladığınızda dağılmıyorsa tamamdır. Ele yapışıyorsa eller iyice yıkanır tekrar hamur ele alındığında yapışmaz.)

- Hazırlamış olduğunuz hamurdan elinize cevizden biraz daha büyük parçalar alıp, baş parmağınız ile ara ara su alarak içini ince bir şekilde açın.

- Daha sonra, ilk başta hazırlamış olduğunuz iç harcından içine koyun ve yukarı doğru limon şeklinde kapatarak uzatın. Hamur bitene kadar aynı işlem uygulayın.

- Biten içli köfteler kızgın 1 bardak sıvı yağda kızartın ve kızana köfteleri bir havlu kağıdın üzerine koyun ki fazla yağı çıksın.

- Kızartma işlemi bittikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...