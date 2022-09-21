Telefon alacaklar dikkat: İşte 2022'nin en hızlı Android telefonları

Akıllı telefon kullanan kişilerin en mağdur oldukları konu, bir süre sonra telefonlarının oldukça yavaşlaması. İşte bu sorunu yaşamak istemeyenler için 2022'nin en hızlı telefonları listesi.

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Cep telefonu almayı düşünen kişiler, internet üzerinden hem iyi özellikli, hem de düşük fiyatlı akıllı telefon araştırmaları yapıyor. Yüzlerce telefon arasında seçim yapmakta zorlanan kişilerin en çok dikkat ettikleri konu ise telefonların hızları.

Akıllı telefon pazarında birçok üretici ve marka mevcut. Her markanın kullanıcılara farklı özelliklerde sunduğu birçok modeli bulunuyor.

Akıllı telefon derecelendirme görevi üstlenen AnTuTu, Eylül 2022 itibariyle en hızlı Android telefonları analiz etti.

İncelenen tüm telefonların ortak özelliği ise Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisini kullanmaları oldu. Bu çipseti MediaTek Dimensity 9000+’a fark attı.

İşte AnTuTu'ya göre 2022 yılının en hızlı Android telefonları

10. Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Puanı: 1 milyon 22 bin 207 puan

9. Realme GT 2 Master Explorer Edition

Puanı: 1 milyon 48 bin 73 puan

8. Xiaomi 12S

Puanı: 1 milyon 53 bin 609 puan

7. Xiaomi 12S Ultra

Puanı: 1 milyon 56 bin 949 puan

6. Xiaomi 12S Pro

Puanı: 1 milyon 73 bin 695 puan

5. iQOO 10

Puanı: 1 milyon 83 bin 183 puan

4. Red Magic 7S Pro

Puanı: 1 milyon 99 bin 567 puan

3. Asus ROG Phone 6

Puanı: 1 milyon 107 bin 982 puan

2. iQOO 10 Pro

Puanı: 1 milyon 111 bin 885 puan

1. Red Magic 7S

Puanı: 1 milyon 124 bin 622 puan

Dünyanın en pahalı telefonları