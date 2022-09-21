Bir döneme aşklarıyla damga vurmuşlardı! Yonca Evcimik'ten eski eşi hakkında şok eden itiraflar

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik katıldığı bir programda 3 yıl evli kaldığı eski eşi Harun Özakıncı hakkında söyledikleriyle gündeme bomba gibi düştü.

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Bandıra Bandıra, Abone, Vurula Vurula gibi ünlü şarkılarıyla 90'lar Türkçe Pop müziğinin sevilen ismi olmayı başaran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik son dönmelerde eski dizileri ve özel hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Tek gecelik ilişki yanıtı olay çıkartmıştı

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda tek gecelik ilişki itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. "Ahlaksız teklifler aldın mı?" sorularına "Aldım fakat yetiştirilme tarzım ve kendime güvenim olduğu için kabul etmedim." diyerek yanıt vermiş ve 80'lerde İbiza'da tek gecelik ilişki yaşadığını itiraf etmişti.

3 yıllık eşi hakkında bomba gibi sözler

Bu itiraflarıyla çok konuşulan ev eleştiri yağmuruna tutulan Evcimik geçtiğimiz gün Kral Pop Radyo'da yayınlanan "Özgür Aras'la Baş Başa" programına konuk oldu. 59 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü isim programda söyledikleri ile yine gündeme damga vurdu.

Yonca Evcimik bir zamanlar aşk yaşadığı ve 1994 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Harun Özakıncı ile 1997 yılında anlaşmalı olarak ayrılmıştı. Ünlü oyuncu programda 3 yıl evli kaldığı eski eşi hakkında herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

"Birbirimizi zedeleyince seve seve ayrıldık!"

Evcimik 3 yıllık evlilikleri ve ayrılıkları hakkında "Biz ayrılırken bile çok aşıktık, birbirimizi seviyorduk. Aynı evin içinde yaşamamızda da bir sıkıntı yoktu. Ama insanların hayattan beklentileri. Herkesin bir hayali var. Benim bütün hayallerim ve beklentilerim istediğim gibi oldu ama karşı tarafın istediği gibi olmayınca psikolojisi bozuldu. Onun mutsuzluğu bana yansıdı. Baktık kİ birbirimizi zedeliyoruz, seve seve ayrıldık" açıklamasında bulundu.