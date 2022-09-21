Hadi Özışık: Sedat Peker'in kıçını yalayanlar ben sizin gibi Peker'e köpeklik yapmadım...

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesinin ardından Nihat Genç gibi isimler İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın hakkında neden işlem yapılmadığını gündeme getirmeye başladı. Hadi Özışık, kendi Youtube yayınında Nihat Genç'e cevap verdi: "Ben Sedat Peker'le konuştum, ben sizin bugün yaptığınız gibi Sedat Peker'e köpeklik yapmadım."

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Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi sonrasında muhalif medya müthiş bir yaygara kopardı.

Halk Tv de ''Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi muhalif gazetecilere gözdağı mı'' sözleri ile yorumlandı.

Veryansın Tv'nin sahibi Nihan Genç ise Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi sonrasında yargılanması ile ilgili ilginç bir yorum yaptı.

Emre Olur'un Sedat Pekeri'in Basın Danışmanı olduğunu hatırlatan Nihat Genç örgüt şemasına rağmen bu şahsın yargılanmasını tuhaf buldu ve Hadi Özışık hakkında neden işlem yapılmadı diye sordu?

Sedat Peker'in kıçını yalayanlar...

"Sedat Peker'le yaşadığımız olayı anlatmaktan dilimde tüy bitti, artık bana gına geldi" diyen Hadi Özışık, "Sedet Peker'in kıçını yalayan bu insanlar sürekli tepemizde Sedat Peker sopası sallıyor" dedi.

Ben sizin gibi Peker'e köpeklik yapmadım

"Ben Sedat Peker'le konuştum, ben sizin bugün yaptığınız gibi Sedat Peker'e köpeklik yapmadım" diyen Hadi Özışık, Nihat Genç'in suçlamalarına cevap verdi.