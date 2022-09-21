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Duy Beni kendi başını yaktı o sahneler sonunu getirdi Star TV dizinin fişini çekti deniyor

Duy Beni kendi başını yaktı o sahneler sonunu getirdi Star TV dizinin fişini çekti deniyor

Star TV'nin yaz sezonunda başlayan gençlik dizisi Duy Beni için artık çanlar çalmaya başladı. Sık sık zorbalık sahneleri ve okula giden çocuklara yakışmayacak görüntüler ile gündeme gelen dizi hakkında erken final iddiaları çıktı. Reytinglerde giderek çakılması ise bu iddiaları güçlendirdi.

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Star TV'nin yaz başında yayın hayatına soktuğu dizi Duy Beni geçtiğimiz hafta 11. bölümü ile ekrana geldi ve yine birçok sahnesi ve mantık hatası ile sosyal medyanın diline düştü. Zorbalık sahneleri ile dikkat çeken yaz dizisi Duy Beni hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Hem RTÜK'e gelen onlarca şikayet hem de diğer iddialı dizilerin yayın hayatına başlaması Duy Beni'nin ekranlarlarda sonunu getirdi. 

Sadece zengin çocuklarının gittiği Gerçek Koleji'nde yaşanan zorbalığı konu eden dizi Duy Beni, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.  Başrollerinde Rabia Soytürk ve Caner Topçu’nun oynadığı Duy Beni dizisi her bölümde yaşanan sansasyonel olayları ile adından sıkça söz ettirmişti ve sosyal medyanın diline düşmüştü. 

Orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi Ekin'in bir sabah okula giderken en yakın arkadaşı Leyla'ya yüzünde maskeli biri tarafından araba çarpması sonucu hayatının değişmesini konu eden diziye tepkiler her bölüm artarak çığ gibi büyümeye devam ediyor. 

Lise yıllarında özellikle bazı nedenlerden dolayı öğrencilerin birbirlerine karşı uyguladıkları zorbalıkların ele alındığı Duy Beni dizisinin gerçek hayatı TV ekranlarına yansıtması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Her ne kadar zorbalık işlenen sahnelerin fazla olması bile Duy Beni’nin tahtını salmaya yeterli olmazken dizinin dünya çapında üne kavuşması da çok zaman almadı.

Özellikle 2. bölümdeki bir sahne izleyenleri yuh çektirmişti. Kısa sürede RTÜK'e şikayet edilen dizinin bu sahnesi  Duy Beni için bazı şeylerin değişmesine neden oldu. Kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen yaz sezonunun en iddialı dizilerinden olan Duy Beni hakkında çıkan son iddialar dizinin hayranlarını üzecek. 

Dizinin çekimlerinin yapıldığı Gerçek Koleji’ndeki zengin çocuklarının okula yeni gelen Ekim ve Bekir isimli iki genci soydukları ve zorbalık yaptıkları sahne için RTÜK’e gelen şikayetler sonrasında Duy Beni dizisinin 20. bölümde gelen tepkilerle beraber erken final yapacağı iddia edildi.

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