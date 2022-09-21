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İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi öksrüğü bıçak gibi kesecek!

İbn-i Sina'nın binlerce yıllık tarifi öksrüğü bıçak gibi kesecek!

Sonbahar kendini hissettirmeye, sıcaklıklar da düşmeye başladı. Mevsim geçişlerinde hastalıklar özellikle öksürük artar. Çocukların okula başlaması ile de giderek yayılan hastalıkların ilk habercisi öksürük olurken bu durum zaman zaman tehlikeli olabilir. İşte İbn-i Sina'nın bin yıllık şifa defterinden çıkan ve öksürüğü bıçak gibi kesen o tarif. başladı, sıcaklıklar düşmeye başl

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Havalar artık yavaş yavaş soğumaya, kışın habercisi olan sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Hastalıkların arttığı dönemlerden biri olan mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçsüz olanlar hastalanmaya başlar. Bu dönemde sık görülen hastalıkların habercisi ise genelde öksürük olur. Kuru öksürük durumu bazen günlerce geçmezken, doktor kontrolünde ilaç kullanımına kadar gidebilir. Sizin ya da çocuğunuzun öksürük sorunu varsa ve hastalık geliyorum diyorsa hemen İbn-i Sina'nın tarifini deneyin.  İbn-i Sina’nın binlerce yıllık mucize tarifi öksürüğü bıçak gibi kesiyor.

Keten tohumu ve bal

Büyük tıp insanı İbn-i Sina’nın bin yıl önce kaleme aldığı El Kanun Fi Tıbb eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.

Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak sekilde tüketebilirsiniz.

Üzün suyu karışımı tam bir şifa kaynağı

Bir diğer tarif ise üzüm suyu karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, ebe gümeci tohum, hatmi tohumu, kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu ve kurum üzümünü hep birlikte pişirin.  Ardın üzerine üzüm suyu dökün ve tam bir karışım haline getirin.

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