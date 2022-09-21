Macron'un muavin olduğu otobüs fotoğrafını paylaşıp Erdoğan'ı eleştiren Aytun Çıray'a tepki

Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine otobüsle giden dünya liderlerinin olduğu araçta bulunmayan Erdoğan'ı eleştiren İyi Partili Aytun Çıray'ın paylaşımı tepki çekti.

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Devlet başkanlarını ip gibi sıraya dizip otobüsle taşıyan İngilizlerin, ABD Başkanı Joe Biden'e ayrıcalık tanıması eleştirildi. Biden'ın özel makam aracıyla törene gitmesi tepki çekerken, otobüste bulunmayan liderlerden birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın İngiltere Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılmadığı için tepki gösterdiği Erdoğan ile ilgili paylaşımı polemik konusu oldu.

Çıray'ın, yazar Murat Yetkin'in "Dünya liderleri Londra'da, Erdoğan Nev York'ta park gezisinde "ABD Başkanı Biden dahil pek çok dünya lideri İngiltere Kraliçesinin cenaze töreni için Londra’da bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD’de" paylaşımını alıntılaması tartışmanın fitilini ateşledi.

Erdoğan'ın cenazede bulunmamasını eleştiren Çıray, dünya liderlerin bulunduğu otobüs fotoğrafı paylaşıp "Bugüne kadarki en komik espriniz" notunu düştü.

Paylaşıma tepki gösteren isimlerden biri de Sabah yazarı Melih Altınok oldu. Altınok, bugünkü yazısında "Bence asıl endişe verici olan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı'ndan hiyerarşik olarak aşağıda olduğunu içselleştiren sömürge siyasetçilerinin bu ülkede muhalefeti işgal etmesi." ifadelerini kullandı.

"Macron'un yerinde Erdoğan olsaydı da bir güzel yerin dibine batırsaydık diye içinden geçirmişsindir"

Fotoğrafın altına Çıray'ı eleştiren çok sayıda yorum geldi. Çıray, İngiliz hayranı olmak ve İngiltere'nin çifte standartını içselleştirmekle suçlandı.