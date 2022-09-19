Londra'da hayat durdu! Kraliçe Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu ve ülkenin yeni hükümdarı olan Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen defin töreninin detayları kamuoyu ile paylaşılmadı ancak Buckingham Sarayı, töreni "son derece kişisel bir aile olayı" olarak nitelendirdi. Defin töreni kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşti.