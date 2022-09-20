"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Gürsel Tekin'den yeni açıklama

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, o açıklamasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Tekin, kendisine Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajı geldiğini iddia etti.

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"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, o açıklamasıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Gürsel Tekin şunları söyledi:

"İkinci kez yutkunarak konuşuyorum"

Hayatımda ikinci defa yutkunarak konuşuyorum. İlki 14 yaşındaydı. Ben Ağrılıyım. Uzak doğuluyum. 14 yaşındayım. Orman işlerinde çalışıyorum. Ağaçlar kesiliyor. Kıyım yapılıyor. Patikayı kazdık, iş makineleri girmesin diye.

Jandarmalar bizi yakaladı dövdü. Ben olsam madalya verirdim.

Sonra İstanbul'a geldim. 83 yılında partiye katıldım. Gençlik Kolları Başkanı oldum. Partinin bütün kademelerinde görev yaptım. Benimle ilgili çok hikaye var. Çok şükür tertemizim. Kirlenmemek için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. CHP Genel Merkezi'nde görev yaparken partinin makam aracına binmedim. Partinin uçak parasını cebimden ödedim. Benim partililiğimi kimseye tartıştırmam. Bu laf nerede söylendi, niçin söylendi?

"Ablalarım başörtülü"

Ben genç bir siyasetçiydim. 28 Şubat dönemi. Kadıköy'de belediye başkan yardımcısıydım. Benim ailemde ablalarım başörtülüdür. Her akşam başörtü meselesini tartışınca iğreti oluyorum. Ve bir başörtülü yardımcı aldım. Biz günübirlik demokrat değiliz. Özgürlükler için yapamayacağım hiçbir şey yok. En çok bizim mahalle tepki gösterdi. Ne projesi? Kıyametler kopuyor.

Benim hayatımda bu badireler çok geçti. Hayat bizi haklı çıkardı. Bugün normal bir durumdayız. Sayın Genel Başkanımız helalleşiyor.

"Telefonumda bir tek HDP'li üst düzey yöneticinin numarası yok"

İnandığım şeylerde geri vitesim yok diyorum. O gün ne dediysem bugün de aynı noktadayım diyorum. Tamamı bu. Ortada bir Anayasa varsa, bu Anayasa fiilen yürürlükteyse ve bir milletvekili olarak ben de bu Anayasa üstünde yemin ettiysem... Ne düşünüyorsunuz diye sorsam birçok insana bu konuda... Şu telefonumda bir tek HDP'li üst düzey yöneticisinin telefonu yoktur.

Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajı yağmış!

Ertesi gün baktım kıyametler kopuyor. Telefonumda binin üzerinde mesaj var. Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları. Destek olmayan kim dedim. Sosyal medyada bu konuda uzman olan bir kardeşimiz var. Edirne'den Rize'den Trabzon'dan bu kadar insan destek verirken sosyal medyada ne oluyor bakalım dedik. Üç grup tespit ettik. Üçü de birbirini sevmiyor.

Hiç anlamı olmayan bir açıklama. Ben masa kurucu değilim. Bunun üzerine bina inşa etmek... Kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

(Ben Cumhurbaşkanı olsam HDP'ye bakanlık veririm ama başkası olsa bilemem mi diyorsunuz?) Demedim böyle bir şey. Anayasal olarak alma hakkı var dedim.

KAYNAK: HABERTÜRK