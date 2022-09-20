UEFA kararı açıkladı! Rusya dev turnuvadan men edildi

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

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UEFA, İcra Komitesi kararıyla tüm Rus takımlarının turnuvalara alınmaması üzerine Rusya'nın EURO 2024'te yer almayacağını açıkladı.

24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan ve harekatını sürdüren Rusya'da takımlar, UEFA organizasyonlarından men edilmişti. Bu kararın ardından bir sıcak gelişme daha yaşandı. UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini resmen açıkladı. Rusya Futbol Federasyonu da kararın doğru olduğunu ve takımlarının organizasyonda yer almayacağını duyurdu.

Rusya'dan da açıklama geldi

Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu durumun nedeni olarak UEFA'nın şubat ayında Rusya takımlarının organizasyonlara katılmamasına yönelik aldığı karar olduğu belirtildi.

Turnuva Almanya'da

Almanya'nın ev sahipliğinde oynanacak turnuva, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. EURO 2024 elemelerine 53 takım katılacak, ev sahibi Almanya haricinde, 10 grupta birinciler ve ikinciler direkt turnuvaya katılırken diğer 3 takımı play-off'lar belirleyecek.