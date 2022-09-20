Böyle bir lezzeti pastanelerde bulamazsınız! İşte dillere destan elmalı rulo kek tarifi

Gerek gün içerisinde olsun, gerekse akşam yemeklerinden sonra olsun tatlılar en çok tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. İnternet üzerinde binbir türlü tatlı tarifi varken, bunların bazılarının yapımı oldukça uzun ve zahmetli olabiliyor. Ancak pratik olarak yapılan tatlılar daha çok tercih ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve lezzetiyle sizi kendine hayran bırakacak elmalı rulo kek malzemeleri ve tarifi...

3 adet yumurta (Oda ısısında)

1 su bardağından 2 parmak az toz şeker

1 çay bardağı süt (oda ısısında)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

İç harcı için:

6 adet küçük boy elma

5 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri

Elmalı rulo kek yapılışı:

Elmalı rulo kek tarifi için; ilk olarak iç harcı hazırlayın. 6 adet küçük boy elmanın kabuğunu güzelce soyun. Eğer orta boyutta elma tercih edecekseniz 5 adet yeterli olacaktır. Sonrasında elmaları rendenin iri tarafı ile iyice rendeleyin.

Rendelediğiniz bu elmaları bir tava içerisine koyun. Üstüne 5 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı toz tarçın ilave edin. Elmalı harcı ocak üzerine alın. Elmalar iyice yumuşayıp, suyunu çekene kadar devamlı karıştırarak pişirin. Bu sırada tercihe göre harcın içine ince çekilmiş yarım çay bardağı kadar ceviz de ekleyebilirsiniz.

Pişen elmalı harcı ocaktan alın ve yağlı kağıt serili büyük boy fırın tepsisi içine serin. Spatula yardımı ile elmalı harcı tepsinin içine düzgün şekilde yayın. Bu esnada elmalı harç gözünüze az görünebilir. Ama ince bir tabaka halinde tepsinin içine yaydığınızda yeterli düzeye gelecektir.

Diğer yandan kek hamuru için; bir kap içine 3 adet yumurtayı kırın. Üzerine 1 su bardağından iki parmak az olacak şekilde toz şeker ilave edin. Yumurtaları ve şekeri köpürene dek yaklaşık 3 dakika kadar çırpın. Sonrasında kaba 1 çay bardağı süt dökün. En son olarak 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 1 buçuk su bardağı unu güzelce eleyerek ekleyin. Tüm kek harcını mikser yardımı ile düşük devirde yavaşça harmanlayın. Bu tarifte kullanılması önerilen su bardağı ölçüsü 200 ml'dir.

Hazırladığınız kek hamurunu elmalı harcın üzerine gezdirerek düzgün şekilde dökün. Harcın her yerine gelecek şekilde spatula yardımı ile eşit bir şekilde yayın. Tepsiyi birkaç kez tezgah üzerine vurarak, önceden ısıtılmış 170 derece fırına koyun. Kekin üzeri kızarana dek yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kekin pişmesinin ardından fırından çıkartıp, tezgah üzerine bırakın. Sıcakken kekin üzerine bir yağlı kağıt koyun. Sonrasında kekin üzerine düz bir tepsi ya da bir tahta koyup, dikkatli bir şekilde ters çevirin (elmalı harç üste gelip, keki altta kalacak şekilde).

Fazla beklemeden hemen harcın üzerindeki yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartın. Kekin kısa kenar kısmından başlayarak, yağlı kağıdın yardımı ile keki rulo şeklinde sarın. Bu işlemi kek sıcakken yaparsanız asla kırılma yaşamazsınız. Keki rulo yaptıktan sonra yağlı kağıt üzerinden eliniz ile iyice düzeltin. Sonrasında elmalı rulo keki dikkatli bir şekilde servis tabağına koyun. İyice soğuduktan sonra servise yakın üzerine bolca pudra şekeri ile tatlandırın ve süsleyin.

Hazırladığınız bu lezzetli elmalı rulo keki orta kalınlıkta dilimleyip, servise hazır hale getirebilirsiniz.