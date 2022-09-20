Nilperi Şahinkaya affetmeyince mahkemelik olmuşlardı! Burak Deniz küfürler yağdırdığı oyuncudan özür diledi

Dizi çekimleri için Adana'ya giden ünlü oyuncu Burak Deniz aynı otelde kaldıkları ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi ile otelde olaylı bir gece yaşamış ve ünlü oyuncuya küfür etmişti. İkili arasındaki olayın sonu mahkemede bitince Burak Deniz sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.

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Son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde canlandırdığı 'Maraşlı Celal' karakteriyle ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Burak Deniz şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrol paylaştığı Netflix'in dijital dizisi Şahmaran'ın ikinci sezonunun çekimleri için Adana'da. Dizinin Adana çekimleri için otelde konaklanan ünlü oyuncu oyuncu geçtiğimiz gün otelde magazin dünyasına bomba gibi düşen bir skandala imza atmıştı.

Nilperi Şahinkaya'ya küfürler yağdırmıştı

Altın Koza Film Festivali için sevgilisiyle Adana'ya gelen ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz otelde olaylı bir gece yaşadı. Alkolu fazla kaçıran Burak Deniz, otele girince Nilperi Şahinkaya ve sevgilisinin masasına gelmiş ve olanlar olmuştu.

Gece iki saatlerinde fazla alkol tüketerek otele gelen Burak Deniz, sevgilisi Emre Yusufi ile vakit geçiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın masasına birkaç kez gidip geldi. Burak Deniz'in hareketlerine dayanamayan Şahinkaya masayı terk etmek isteyince neye uğradığını şaşırdı. Burak Deniz, daha önce tanımadığı öğrenilen Nilperi Şahinkaya'ya ve sevgilisine küfürler yağdırdığı iddia edilmişti.

"Hukuki süreç başlayacak"

Olaylı gecenin ardından ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ilk önce avukatıyla olayı dilekçede anlatarak hukuki süreci başlatacağını açıklamış daha sonra ise sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülenmiş ve olay hakkında “Hukuki süreç başlayacağı için avukatlarımızdan öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir konuşma yapmayacağım” diye konuşmuştu.

Yaşanan olayların ardından ünlü oyuncu Burak Deniz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür dilemek için Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine ulaşmaya çalıştığını fakat ulaşamadığını şu sözlerle açıkladı: "Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana kamuoyunu meşgul eden ve bir çok iddiaya sebebiyet veren konuyla ilgili açıklamamı bilginize sunarım."

"Şakalaşmak istemiştim" dedi, özür diledi!

"Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim."

"Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünemediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım."

"Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur. Saygılarımla Burak Deniz..." İşte Burak Deniz'in o açıklaması...