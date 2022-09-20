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İstanbul'da metro inşaatında feci kaza! İki işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da metro inşaatında feci kaza! İki işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL'da metro inşaatında feci kaza. Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen kazada iki işçi yaşamını yitirdi.

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Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi.

Kazada 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.
Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen kazada iki işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Hesaptan paylaşılan mesajda şöyle denildi:

“Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.”

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