Jorge Jesus'un prensi oldu İsmail Yüksek piyasa değerini altıya katladı

Bu sezon Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözbebeği olan İsmail Yüksek, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Milli Takım'a yükselmeyi başardı.

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Fenerbahçe 'de tüm gözler İsmail Yüksek'in üstünde.

23 yaşındaki orta saha, Jorge Jesus'un takımın başına geçtikten sonra resmen altın çağına girdi. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında da kalabalık rotasyonda forma şansı zor denilen başarılı futbolcu, gösterdiği performans ile Türk futbolunun son dönemde en çok gelişen ve dikkat çeken ismi olmayı başardı.

İsmail Yüksek'in özellikle orta sahada rakip takıma baskı anlamında önemli bir rol üstlenmesi ve sezon başından bu yana bu görevi eksiksiz yerine getirmesi gözlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Bu başarısı hatta Milli Takımlar seviyesine kadar da yükseldi ve 23 yaşındaki futbolcu Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı,

Jesus’un prensi olan 23 yaşındaki futbolcu hem Fenerbahçe’ye büyük güç kattı hem de kendi fiyatını artırdı. 2020’de Gölcükspor’dan transfer edildikten sonra Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek, geçtiğimiz mayıs ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde hiç şans tanınmayan bir isimdi. Ancak Jesus’un elinde adeta yeniden doğan genç futbolcu, her geçen maç değerini daha da artırıyor.

Fenerbahçe'ye 2020’de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor’dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesir’e, ardından Adana Demir’e ve Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Jesus’la adeta yeniden doğdu. 6’sı Avrupa’da 2’si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa’daki tüm karşılaşmalara 11’de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe’ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro idi. Sonrasında Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro’ya çıkardı.