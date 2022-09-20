Evlilik bu burçların aklının ucundan bile geçmiyor! Ömür boyu bekar kalsa keyif yapacak burçlar

Bazı insanlar vardır ki bekarlıktan çok mutludurlar ve evlenip rahatlarını bozmak istemezler. Bu kişiler, hayatına aldıkları insanlara evlilik gözüyle bakmazlar. Astroloji dünyasında evlilik ile arası soğuk olan burçlar vardır. Bu burçlara mensup olan kişiler evlenmek istemiyor. İşte o burçlar...

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Evlenmek istemeyen insanları anlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bir ilişki içindeyseniz ve partneriniz evliliğe sıcak bakmıyor olabilir. Siz ne zaman ciddi bir adım atacağınızı merak ederken, partneriniz hiç oralı olmuyor olabilir. Bazı kişiler bekar hayatının daha huzurlu ve rahat olduğunu düşünür. Bekarken keyfi yerinde olan bu kişiler, evlendiğinde özgürlüğünün ve keyfinin bozulacağını, yeni sorumlulukların can sıkıcı olacağını düşünür. Evlilikle arası soğuk olan, evlemek istemeyen burçları sizler için derledik...

İkizler burcu

İkizler burcu, astroloji dünyasındaki en sosyal burçlar arasında yer alır. Onları her zaman aynı yerde ve aynı insanlarla görebilmeniz oldukça zordur. Çünkü her zaman yeni insanları tanımayı ve yeni yerler keşfetmeyi severler. İkizler burcu olanlar hiç büyümeyen bir çocuk gibi neşeli ve sempatik olur. İkizler burcu olanlar flört etmekten çok hoşlanırlar. Evlenmek ve bir ömür boyu aynı insanla olma fikri onlara korkutucu ve sıkıcı gelebilir. Bundan dolayıdır ki, evlilikten mümkün olduğunca uzak dururlar.

Kova burcu

Kova burcu insanları, özgür ve bağımsız olmasıyla dikkat çeker. Her konuda bağımsız olmaya alışkın olan ve özgür yaşamak kadar keyifli bir şeyin olmadığını savunan kova burçları için evlilik asla uygun değildir desek yalan söylemiş olmayız. Ayrıca kova burçlarının bağlanma korkusu da vardır. Bu nedenden dolayı tek bir insana sadık kalmak, onlar için imkansıza yakın bir durumdur. Evliliklerde yaşanılan olaylara karşı çoğu zaman ortak hareket etmek gerekir. Ancak özgür ruhlu olan ve hayatı boyunca hep bağımsız yaşamaya alışkın olan kova burçları bu duruma asla alışamaz. Her zaman özgür hissetmek için ömür boyu bekar kalmayı seçerler.

Yay burcu

Yay burcu insanları, yeni yerler gezmeyi ve yeni insanlar tanımayı, sosyalleşmeyi çok sever. Yay burçlarının tek bir noktada sabit kalmalarını beklemek çok saça ve yersiz bir bekleyiş olacaktır. Yay burçları yapıları gereği aşırı sosyal ve çok kolay arkadaşlık kurabilen insanlar olurlar. Tek bir kişiye bağlı kalma fikri onlara her zaman korkutucu gelir. Yay burçları her zaman aynı yerde yaşamayı da kabul edemez. Bu sebeple evlilikten uzak durmayı seçerler.