BIST 3.241
DOLAR 18,31
EURO 18,31
ALTIN 979,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

AB'den Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü açıklamalarına ilk tepki

AB'den Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü açıklamalarına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de PBS kanalına yaptığı açıklamalara Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Erdoğan'ın "Avrupa Birliği 52 yıldır bizi devamlı oyalamıştır." sözleriyle ilgili olarak "AB'yi suçlamak yanlış" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne yönelik üyelik sinyali verdiği konuşma yankı uyandırdı.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedefledikleri sözlerinin hatırlatılması üzerine "İster istemez farklı arayışlar içerisine girme durumunda olabiliriz. AB bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek. Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

"Kendileri karar verirler"

euronews'e konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, şunları söyledi: 

"Şangay İşbirliği Örgütü ile AB iki farklı organizasyondur ve AB adayı da olsalar ülkeler kimlerle görüşeceklerine kendileri karar verirler. Türkiye'nin hangi organizasyonla isterse onunla görüşme hakkını reddedecek değiliz."

NATO'yu ilgilendiren konu 

'Görüşmeyin' veya 'neden görüştünüz?' gibi yaklaşımlarda bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını belirten Stano, Türkiye'nin bu ülkelerle yakınlaşmasına neden olacak adımların AB'den ziyade NATO'yu ilgilendirebilecek bir konu olduğunu kaydetti. 

"Türkiye geri gidiyor" bahanesi

Stano, Erdoğan'ın yeni arayışlar için AB'yi sorumlu tutması konusunda ise "Bu anlamda AB'yi suçlamak ve sorumlu tutmak tamamen yanlış. AB her yıl 'ilerleme raporları' ile Türkiye'nin durumunu ve geri gidişini kanıtlarıyla ortaya koymuştur. Bu konuda AB hakkaniyetli davranmaktadır. İlerleme gösteren ve reformlarını gerçekleştiren ülkelere engel çıkarılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara'nın Rusya'ya seçenekler sunmayı bırakması gerekiyor"

Türkiye'nin müzakere süreci donmuş olsa bile AB'ye aday ülke olduğunu hatırlatan Stano, Rus yaptırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Türkiye AB'nin önemli bir komşusu. Ankara'nın, AB tarafından uygulanan kısıtlayıcı önlemleri atlatmak adına Rusya'ya seçenekler sunmayı bırakması gerekiyor. Ancak biz Rusya konusunda Türkiye dahil tüm ülkelerden dış politikalarını AB'nin siyasi kararları ve politikalarıyla uyumlu hale getirmelerini bekliyoruz. Bu sadece Türkiye'ye özel bir beklenti değil."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya çok net F-16 mesajı! "Başımızın çaresine bakacağız"
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu görüntülendi
Foto Galeri Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Uykudayken gece yarısı saat 01:00 ile 03:00 arasında uyanırsanız dikkat!
Uykudayken gece yarısı saat 01:00 ile 03:00 arasında uyanırsanız dikkat!
Bursa'da fırtına bir kişiyi denize düşürdü! Büyük panik yaşandı
Bursa'da fırtına bir kişiyi denize düşürdü! Büyük panik yaşandı
Bilgisayar başında gözlük kullanıyorsanız dikkat! Tüm bilgileriniz çalınabilir
Bilgisayar başında gözlük kullanıyorsanız dikkat! Tüm bilgileriniz çalınabilir
Dünyaca ünlü rapçiden akıllara durgunluk veren sözler! Kendi Hz. Musa ile kıyasladı, ortalığı karıştırdı
Dünyaca ünlü rapçiden akıllara durgunluk veren sözler! Kendi Hz. Musa ile kıyasladı, ortalığı karıştırdı
Su lekelerini yok eden pırıl pırıl parlayan duşakabinler için bunu yapın!
Su lekelerini yok eden pırıl pırıl parlayan duşakabinler için bunu yapın!
Real Madridli Vinicius'a ırkçı tezahürata soruşturma İspanya Başbakanı Sanchez devrede
Real Madridli Vinicius'a ırkçı tezahürata soruşturma İspanya Başbakanı Sanchez devrede
“Türkiye İletişim Modeli” Yunanistan’a örnek oldu
“Türkiye İletişim Modeli” Yunanistan’a örnek oldu
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Bugün ana muhalefet lideri yarın ülkenin başındasınız
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Bugün ana muhalefet lideri yarın ülkenin başındasınız
Sosyal Konut Projesi' için Alo TOKİ'ye 67 bin soru en çok sorulan soru belli oldu
Sosyal Konut Projesi' için Alo TOKİ'ye 67 bin soru en çok sorulan soru belli oldu
Böyle tiramisu yemediniz! Eltinizi kıskançlıktan çatlatacak, herkesin bayılacağı tiramisu tarifi
Böyle tiramisu yemediniz! Eltinizi kıskançlıktan çatlatacak, herkesin bayılacağı tiramisu tarifi