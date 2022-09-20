Bursa'da fırtına bir kişiyi denize düşürdü! Büyük panik yaşandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle iskeleden denize düşen yaşlı adam için vatandaşlar seferber oldu.

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Gemlik iskelesinde balık tutan vatandaşlar denizde bir adamın yüzdüğünü zannettiler. Ancak su üstünde yüz üstü duran adamın ayağında ayakkabı olduğunu fark edince seferber oldular.

Yaşlı adamı kurtarmak için bölgede bulunan 2 vatandaş denize atlarken, boğulmak üzere olan adamın kafasını su üzerinde tutmak için çaba sarf ettiler.

Sudan çıkarılınca ilk müdahalesi ve kalp masajı yapılan yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.