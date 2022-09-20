Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yangın alevler gökyüzünü sardı

Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkezi yemekhanede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına aldıAbone ol
Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsü içindeki yemekhanede çıkan yangın korkuttu
Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için büyük çaba harcadı.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi.
Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.
Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.