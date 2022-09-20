Fatih Terim belgeseli Netflix'te rekor kırdı! IMDB puanı izleyenleri şoke etti!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve kariyeri başarılarla dolu İmparator lakaplı Fatih Terim'in hayatını konu alan "Terim" belgeseli geçtiğimiz 15 Eylül'de Netflix'te yayınlanmıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarların ve futbolseverlerin heyecanla beklediği belgesel yayınlanmasının ardından 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırmıştı. Twitter gündeminde de zirveye yerleşen belgeselin IMDB puanı ise görenleri şoke etti!

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Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in hayatını konu alan "Terim" belgeseli Netflix'te 15 Eylül'de izleyici ile buluştu. Kısa sürede izlenme rekorları kıran belgesel Türkiye’de Netflix’te aynı anda bir yapımı izleyen seyirci rekorunu da eline geçirdi. Haftalardır konuşulan ve rekorlar kıran belgeselin IMDB puanını görenler gözlerine inanamadı.

30 dakika içinde rekor kırdı

Dünyaca ünlü dijital platform Netflix'te yayınlanan Galatasaray'ın gözbebeği, İmparator lakaplı Fatih Terim'in hayatını, kariyerini, başarılarını konu alan 'Terim' belgeseli 30 dakika içinde rekor kırdı. 4 bölümden oluşan belgesel yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada yoğun ilgi görürken tecrübeli hocanın 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru kırdı. Bu rekorla birlikte Fatih Terim belgeseli Türkiye’de Netflix’te aynı anda bir yapımı izleyen seyirci rekorunu da eline geçirdi.

Fatih Terim belgeseli İtalya sokaklarında

Fatih Terim'in Galatasaray'ın UEFA Kupasını kazanmasının ardından gittiği ve Milan ile Fiorentina'yı çalıştırdığı İtalya'da belgesel yayınlanmadan sokaklara asılan Netflix afişleri oldukça ses getirmişti. İtalyanca "Terim burdaydı" yazan dev bir afiş ile Netflix Fatih Terim belgeselini İtalya'da duyurmuştu.

IMDB puanı şoke etti!

Netflix'te yayınlandığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen 'Terim' belgeselinin IMDB puanı izleyici şoke etti. Birçok dizi, film, TV programı, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler sunan internet sitesi IMDB'de "TERİM" belgeselinin puanını açıkladı. Rekorlar kıran "TERİM" belgesli IMDB'de 10 üzerinden 7.4 puan aldı.

Fatih Terim:‘Eşim Fulya ile izledik, ağladık’

Terim belgeselinin yayınlanmasından hemen önce Netflix’in global sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yer alan röportajda Fatih Terim'in açıklamaları çok konuşulmuştu. İzlerken eşi Fulya ile ağladığını söyleyen Terim şu ifadeleri kullanmıştı;