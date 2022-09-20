BIST 3.217
DOLAR 18,30
EURO 18,33
ALTIN 981,50
HABER /  SPOR

İnter maçının kahramanı Udineseli Togay Arslan'a hırsızlık şoku

İnter maçının kahramanı Udineseli Togay Arslan'a hırsızlık şoku

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan'ın, evi soyuldu.

Abone ol

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyen 32 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan'ın evine, Udinese'nin Inter'i 3-1 yendiği karşılaşma sırasında hırsız girdi.

Takımının üçüncü golünü atan ve maç sonrası yapılan kutlamaların ardından evine giden Tolgay Arslan'ın soygunu fark etmesinin ardından emniyet yetkililerine haber verdiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

Tolgay'ın, yaklaşık 12 bin euro değerindeki iki bilgisayar ve altın takısının çalındığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef'in gözdesi olmuştu! İşte tadıyla herkesi kendine hayran bırakan sağlık deposu bamya çorbasının tarifi
Masterchef'in gözdesi olmuştu! İşte tadıyla herkesi kendine hayran bırakan sağlık deposu bamya çorbasının tarifi
Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı
Bakan Soylu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristlerin “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı
Otelin görevlisi fark etti! Adana'da havuzda korkunç halde bulundu
Otelin görevlisi fark etti! Adana'da havuzda korkunç halde bulundu
Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
Bursa’da eğitim avantajlarla başladı
MHP 'af' için harekete geçti! Feti Yıdız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşecek
MHP 'af' için harekete geçti! Feti Yıdız, bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşecek
HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme! Reddi hakim talebi reddedildi Yargıtay Başsavcısı 'hazırız' dedi
HDP'nin kapatılması davasında flaş gelişme! Reddi hakim talebi reddedildi Yargıtay Başsavcısı 'hazırız' dedi
Sibel Can'dan gelini Merve Kaya'ya kaynana jesti! Bakın düğünlerinde ne yapacak ?
Sibel Can'dan gelini Merve Kaya'ya kaynana jesti! Bakın düğünlerinde ne yapacak ?
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara kritik uyarı: İtibar etmeyin
TOKİ'den sosyal konut projesine başvuranlara kritik uyarı: İtibar etmeyin
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultanı Meryem Üzerli anne ve babasını paylaştı! Benzerliklerini görenler gözlerine inanamadı
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultanı Meryem Üzerli anne ve babasını paylaştı! Benzerliklerini görenler gözlerine inanamadı
Eskişehir'de mide bulandıran olay! Okul müdürü 11 öğrenciyi taciz etti işte istenen ceza
Eskişehir'de mide bulandıran olay! Okul müdürü 11 öğrenciyi taciz etti işte istenen ceza