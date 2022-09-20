Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultanı Meryem Üzerli anne ve babasını paylaştı! Benzerliklerini görenler gözlerine inanamadı

Muhteşem Yüzyıl dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meryem Üzerli son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından annesi ve babasını paylaştı. Ünlü oyuncunun babasına benzerliği dikkat çekti.

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2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan bir döneme damga vuran reyting rekortmen dizi Muhteşem Yüzyıl'da Halit Ergenç ile başrol paylaşan ünlü oyuncu Meryem Üzerli dizide canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle yurt içi ve yurt dışında başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştı.

Ekranlardan uzak yaşam sürüyor

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Üzerli oyunculuğunun yanı sıra mavi gözleri, yüz hatları ve güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu şimdilerde ünlü markaların reklam filmlerinde rol alıyor. Muhteşem Yüzyıl'da rol alırken hafif balık etli halleriyle hatırlanan ünlü oyuncu şimdilerde verdiği kilolarla kavuştuğu fit haliyle verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

Babasının doğum gününü o pozlarla kutladı

Son olarak 7,5 milyona yakın takipçisi bulunanan İnstagram hesabı üzerinden Almanyalı annesi ve babası Hüseyin Üzerli ile fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncunun o pozlarına binlerce beğeni geldi.

39 yaşındaki oyuncu fotoğraflarda babası Hüseyin Üzerli ile benzerliği ile herkesi şaşkına uğrattı. Lara Jemine Uzerli, Lily Koi adında iki kız çocuğu annesi olan ünlü oyuncunun babasının doğum gününü kutladığı aile pozlarına sosyal medyada takipçileri yorum yağdırdı.

"Biraz anne, biraz baba..."

Ünlü oyuncunun "İyi ki doğdun baba, seni seviyoruz!" notuyla paylaştığı fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları "Ne güzel bir ailesiniz", "Biraz anne biraz baba karışımı gibi...", "Babaya daha çok benziyor" yorumları yapıldı. İşte Meryem Üzerli ve ailesinin o fotoğrafları...