İsveç Merkez Bankası'ndan tarihi faiz artırımı adımı

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti.Abone ol
Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka yüzde 0,75 düzeyinde bulunan politika faizini 100 baz puan yükselterek yüzde 1,75'e çıkardı.
Piyasa beklentilerine göre bankanın politika faizini 75 baz puan artırması öngörülüyordu.
Bankanın karar metninde, enflasyonun çok yüksek olduğuna vurgu yapılarak, bunun hane halkının satın alma gücünü zayıflattığı, şirketlerin finansman planlamasını zorlaştırdığı bildirildi.