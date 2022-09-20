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Aracı hurdaya dönen sürücüye kaza sonrası kötü sürpriz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aracı hurdaya dönen sürücüye kaza sonrası kötü sürpriz

ANTALYA’da kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü ve yolcusu yara almadan kurtuldu. Aracın adeta hurdaya çıktığı kazada araçta yolcu olarak bulunan kişi hava yastıklarının açılmamasına tepki gösterdi.

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Kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 07 ETC 19 plakalı Volkswagen Polo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve yolcusu yara almadan kurtulurken, otomobil ise adeta hurdaya çıktı. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan kişinin hava yastığı şoku yaşadığı görüldü.

Araçta bulunan hava yastıklarının açılmamasına şaşıran yolcunun, “Böyle bir kazada Airbag açılmadı onu anlamadım. Araç sıfırdı, araç kayarak bariyerlere çarptı” dedi.

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