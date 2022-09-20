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Şeker hastalığı nedeniyle parmaklarını kaybeden Korcan Karar hakkında yeni gelişme!

Şeker hastalığı nedeniyle parmaklarını kaybeden Korcan Karar hakkında yeni gelişme!

ATV ve Show TV ekranlarında bir döneme damga vurmuş başarılı haber spikeri Korcan Karar'dan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş ve sevilen ismin şekerinin yükselmesi ile parmaklarının kesildiği öğrenilmişti. Kara günleri atlatan Korcan Karar'dan yeni haberler var.

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Akşam haberlerini sunan Türk televizyonlarının önemli bir ismi olan Korcan Karar'dan yeni haberler var.  Bir dönem ATV ve Show TV ekranlarında ana haber bültenini sunan Korcan Karar'dan geçtiğimiz aylarda kötü haber ve sevenlerini üzmüştü. Şekeri yükselen ünlü televizyoncu hastaneye gitmiş ve kangren olan parmakları kesilmişti. Geçirdiği kötü günleri geçtiğimiz günlerde tüm samimiyeti ile anlatan sevilen isimden gelen son haberler ise sevindirici. 

Ameliyatının üzerinden uzun bir süre geçen Korcan Karar, iyileşti ve yeniden yürümeye başladı. Korcan Karar'ın son sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve sevenleri derin bir oh çekti.

Diyabet nedeniyle bacağındaki üç damarı tıkanan ancak farkına varmadığı için sağ ayak parmağı kangren olan ve geçtiğimiz günlerde parmağı ampute edilen Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı.

Ayak parmağı kesilen ünlü spiker Korcan Karar yaşadıklarını anlattı:

Kendisini sağlığına kavuşturan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yılmaz Deniz ve diyabetli hastalarla Medicana International İzmir Hastanesinde bir araya gelen  Karar, kendisini amputeye götüren süreci paylaştı.

Parmağım 48 saat içinde simsiyah oldu

Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlatan Karar, “Hiçbir belirti olmadı. Uyuklama hali, baş dönmesi, herhangi bir belirti olmadığı için de hayatıma normal olarak devam ettim. Bu süreçte de şeker içten içe işledi, çok sinsi bir hastalık olduğunu gayet açık ve net gördüm ve sonunda da sağ bacağımda üç damar tıkanmış. Sadece 48 saat içerisinde baş parmağımın yanındaki parmağım simsiyah oldu. Bunu saat saat yaşadım. Hastaneye geldiğimde üç damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Hekimler öncelikle bu damarları açtı. Hastalık çok kısa bir sürede bütün bacağı sarabiliyormuş ve kişi tüm bacağını kaybedebiliyormuş. Damarlarım açıldıktan sonra ameliyata girdim ve bu kadar önemli bir kangreni sadece tek bir parmağımın alınması ile atlattım” dedi.

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