TOKİ konut taksitleri her yıl ne kadar artacak? Geçmiş uygulamalar ortaya çıktı

TOKİ Sosyal Konut projesi taksitlerinin her yıl artacak olması tartışılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre TOKİ taksit artışları memur maaş zamlarının altında kaldı.

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TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde özellikle taksit sayısının her yıl yükselebilecek olması endişe yaratıyor. Vatandaşlar bu artışın ne kadar olacağını ise merak ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.

Son 3 yıl memur maaşlarının alında kaldı

2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.

TOKİ konutlarına taksit kapanışı için her yıl yüzde 25 indirim

TOKİ her yıl çeşitli indirim kampanyaları da düzenliyor. Bu kampanyalarda borcunu erken ödeyip, tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına en az yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanıyor.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödeme kampanyasından faydalanıyor.

20 yıl sonra 1.5 milyon lira ödenecek

TOKİ'nin kampanyasında 2+1 daire için 240 ay ödeme öngörülüyor. Belirlenen taksit tutarı ise 2 bin 280 lira. Önümüzdeki 20 yıl boyunca ortalama maaşlara yapılacak zammın yüzde 10 olacağı varsayıldığında, bu kampanyadan 2+1 daire alanlar toplamda 1 milyon 548 bin lira ödeyecek.

Aylık taksit ödemesinin her yıl yüzde 10 arttığı dikkate alınırsa, ikinci yıl taksit 2 bin 508 lira, üçüncü yıl 2 bin 758 lira, üçüncü yıl 3 bin 33 liraya çıkacak. Son taksit ödemesi ise 13.737 TL olacak.

Konut kredisi çok daha pahalı

TOKİ yerine banka kredisinin kullanılmasının çok daha cazip olduğunu ileri sürenler olsa da rakamlar bunu doğrulamıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 1.65 seviyesinde. 600 bin liralık konutun yüzde 10'unu peşin ödeyip yüzde 80'i için kredi çekildiğinde 432 bin liralık bir kredi çekilmiş olacak.

Bu durumda aylık ödeme 20 yıl boyunca her ay 7.128 TL olacak. 20 yılın sonunda yapılacak toplam ödeme ise 1 milyon 745 bin liraya ulaşacak.