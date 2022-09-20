BIST 3.256
DOLAR 18,30
EURO 18,39
ALTIN 984,77
HABER /  POLİTİKA

Ankara ile Şam arasında peş peşe görüşmeler! Erdoğan ile Esad ne zaman görüşecek?

Ankara ile Şam arasında peş peşe görüşmeler! Erdoğan ile Esad ne zaman görüşecek?

SURİYE ile Türkiye arasında arka kapı diplomasisinin hızlandığını yazan Hürriyet yazarı Hande Fırat, "İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesine uzunca bir yol var" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan - Beşar Esad görüşmesine daha vakit olduğunu ifade etti.

Abone ol

Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Son dönemde Şam Rejimi ile Ankara arasında arka kapı diplomasisi hızlandı. Peş peşe görüşmeler yapılıyor" dedi. Fırat, Ankara açısından masadaki üç kritik başlığı aktardı:

1- Terör örgütü YPG/PYD ne olacak?
2- Ilımlı muhalifler ne olacak? Sisteme nasıl dahil edilecekler?
3- Mültecilerin dönüşleri nasıl, ne zaman halledilecek?"

Fırat, şöyle devam etti: "Sorunların çözülmesi çok da kolay değil. Anayasa çalışmalarının tamamlanması süreçte çok önemli görünüyor. Yetkililer 'Zaman alacak olsa da konuşulmaya başlanması bile önemli' yorumunu yapıyor. İlişkilerin devlet başkanları düzeyine gelmesi için ise uzunca bir yol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır." 

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi: Yaşından başından utan
Dudağınızda çıkan uçuğu yok edecek doğal karışım! Günde 4 kez sürün sonucu görün
Dudağınızda çıkan uçuğu yok edecek doğal karışım! Günde 4 kez sürün sonucu görün
Yoldan geçen sürücüler fark edip hemen ihbar etti! Gözaltına alındılar
Yoldan geçen sürücüler fark edip hemen ihbar etti! Gözaltına alındılar
İstanbul'da estetik ameliyatı olan İngiliz kadına narkoz altında cinsel saldırı...
İstanbul'da estetik ameliyatı olan İngiliz kadına narkoz altında cinsel saldırı...
Bekir Bozdağ dahil 6 AK Partili İlker Başbuğ hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Bekir Bozdağ dahil 6 AK Partili İlker Başbuğ hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Süleyman Soylu son dakika duyurdu! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme!
Süleyman Soylu son dakika duyurdu! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme!
Ali Babacan'ın 'gizli' görüşmeleri! Önce Kılıçdaroğlu'na 'ben aday olayım' dedi dün de Akşener'e...
Ali Babacan'ın 'gizli' görüşmeleri! Önce Kılıçdaroğlu'na 'ben aday olayım' dedi dün de Akşener'e...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder’i kabul etti
AK Parti anketlerinden gelen sonuçlar! Kararsızlar AK Parti'ye yöneliyor
AK Parti anketlerinden gelen sonuçlar! Kararsızlar AK Parti'ye yöneliyor
Ehliyet alacaklar dikkat, değişiklik yapıldı! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı
Ehliyet alacaklar dikkat, değişiklik yapıldı! Karar Resmi Gazete'de yayınlandı