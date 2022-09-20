Süleyman Soylu son dakika duyurdu! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 bin 22 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bu sabah 05.00 itibarıyla arkadaşlarımızı yola çıkardık. Operasyon sabah itibarıyla başladı. Şükürler olsun kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 kişi 05.00-07.30 arası gözaltına alındı. Sorguları yapılacak ve ardından adliyeye teslim edilecek.

- Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi.