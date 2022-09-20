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Süleyman Soylu son dakika duyurdu! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme!

Süleyman Soylu son dakika duyurdu! 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2 bin 22 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 132 kişi gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bu sabah 05.00 itibarıyla arkadaşlarımızı yola çıkardık. Operasyon sabah itibarıyla başladı. Şükürler olsun kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 kişi 05.00-07.30 arası gözaltına alındı. Sorguları yapılacak ve ardından adliyeye teslim edilecek.

- Hem Kökünü Kurutma Operasyonu'nu Bursa'da gerçekleştiren emniyet müdürlüğümüzü hem de teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceğiz. Kocaeli'nde 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi.

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