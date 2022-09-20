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Konuşmak için çağırdığı eşine işkence edip, parmağını kesmeye çalıştı! Cani koca tutuklandı

Konuşmak için çağırdığı eşine işkence edip, parmağını kesmeye çalıştı! Cani koca tutuklandı

KOCAELİ'de bir süredir ayrı yaşadığı eşini konuşmak için evine çağırıp feci şekilde darp ettikten sonra parmağını kesmeye çalışan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Hür Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Anlaşmazlıkları sebebiyle bir süredir ayrı evlerde yaşayan Esra (33) ve L.Ü. (41) çifti konuşmak için bir araya geldi.

L.Ü., konuşmak için eşi Esra Ü.'yü yaşadığı eve çağırdı. Bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.Ü., iddiaya göre eşi Esra Ü.'ye saldırdı. Kapıları kilitleyen L.Ü., genç kadını feci şekilde darp etti.

Bıçakla Esra Ü.'nün parmağını kesmeye çalışan L.Ü., aynı zamanda dişlerini de kırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Genç kadın ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis merkezine getirilerek ifadesi alınan L.Ü. isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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