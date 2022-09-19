Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi! Ünlü televizyoncu hastaneye kaldırıldı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bugün bir motor kazası geçirdi. Hemen Liv Hospital Vadistanbul hastanesine kaldırılan Ilıcalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilcalı'nın ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ilk gelen bilgiler arasında.

Öte yandan ünlü televizyoncu, 1994 yılında Bağdat Caddesi'nde ağır bir motosiklet kazası geçirmişti.

Anne babasını kazada kaybetmişti

Acun Ilıcalı anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu.

Bu kazadan sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmayan Ilıcalı sonrasında eşinden de boşanmıştı.