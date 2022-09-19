Çocuğunu dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar'dan açıklama! "Daha fazla para için çocuklarımı alet ediyor"

13 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı iddiaları sonrası gündeme bomba gibi düşen ünlü isim Reha Muhtar, sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

Eski sunucu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, geçtiğimiz günlerde Muhtar'ın, 13 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığını iddia etmişti. Ortaya atılan bu iddia sonrası bir anda gündeme gelen ve tepkilerin odağı haline gelen Reha Muhtar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Reha Muhtar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar.

Reha Muhtar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çocuğunun ifadesine de yer verdi. Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un kızı Mina, ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim.

Ne yaşanmıştı?

Eski televizyoncu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur geçen günlerde, 13 yaşındaki çocuğunun Reha Muhtar tarafından darp edildiğini söyleyerek şu iddiaları ortaya atmıştı:

Mina, babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm.

Reha Muhtar kimdir?

Reha Muhtar 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. ilkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda bitirdi.

İş hayatına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Muhtar, 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçti. Muhtar, Atina Yunanistan'da TRT muhabiri olarak herkes tarafından tanındı. Atina yıllarında Yunanistan briç oyununda şampiyon oldu. 1991 yılında CNN International'ın programı olan Crossfire'ın benzeri "Ateş Hattı" isimli programını hazırlamaya başladı. 1993 senesinde TRT'den ayrılıp Kanal D'ye transfer oldu. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve eski yuvası TRT'ye döndü.