Reha Muhtar 13 yaşındaki kızını dövüyor iddiası! 13 yaşındaki kızının ifadesini paylaştı
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 13 yaşındaki kızı Mina'yı dövmekle suçlanmış ve eski eşi oyuncu Deniz Uğur tarafından savcılığa hakkında şikayet başvurusu yapılmıştı. Mine Muhtar da babasının kendisini sürekli dövdüğünü ifade etmişti. Reha Muhtar'dan suçlamalara cevap geldi. Muhtar kızının yeni ifadesini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının babası ünlü televizyoncu Reha Muhtar hakkında 13 yaşındaki kızları Mina Mahtar'n Reha Muhtar tarafından sık sık dövüldüğü suçlamasında bulunmuştu. Kızı Mina'yı dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar'dan açıklama geldi. Reha Muhtar kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu
Reha Muhtar hakkında eski eşi Deniz Uğur mahkemeye başvurmasıyla birlikte kızlarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Uğur, kızının darp edildiğini söyleyerek "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu.
Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.
Reha Muhtar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" dedi.