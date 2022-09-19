YKS ek yerleştirme sonuçları açıkladı! Kontenjanın yüzde 99'u doldu

ÖSYM, Yükseköğretim Sınavı ek tercih sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada baraj puanının kaldırılmasının ardından yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu belirtildi.Abone ol
ÖSYM, Yükseköğretim Sınavı ek tercih sonuçlarını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu, YKS ek yerleştirme sonuçlarının saat 17.30'da ÖSYM tarafından açıklanacağını duyurdu.
Açıklamada ayrıca, baraj puanının kaldırılmasının ardından yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu belirtildi.