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Mehmet Dinçerler'e Hadise'nin eski sevgilisinden destek! Sinan Akçıl söyledikleriyle Dinçerler'e destek verdi

Mehmet Dinçerler'e Hadise'nin eski sevgilisinden destek! Sinan Akçıl söyledikleriyle Dinçerler'e destek verdi

Geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını açıklayan ünlü şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Sinana Akçıl'dan Dinçerler'e destek veren açıklamalarda bulundu. Akçıl'ın o sözleri ağızları açık bıraktı.

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2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan pop müziğinin ünlü ismi Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler geçtiğimiz nisan ayında aile arasında gerçekleşen sade bir düğüne sessiz sedasız dünyaevine girmişlerdi. Düğüne dair hiçbir fotoğraf yayınlamayan ünlü çift daha sonrasında birlikte yayınladıkları fotoğraflarla herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı.

Anlaşarak boşanamadıklarını açıkladılar

Aşklarına nazar değen ünlü çift geçtiğimiz günlerde ilişkilerinde çıkan sorunlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Alyanslarını bile çıkartan 4 aylık evli çiftten Hadise eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtığını "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." sözleriyle duyurmuştu.

Hadise'yi kısıtlayan Mehmet Dinçerler'den şok eden ifşa

Ayrılık kakarları hakkında ortaya birçok farklı iddia atılan çiftin asıl ayrılık nedeni Hadise'nin avukatı tarafından hazırlanan dilekçede Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatına engel olduğu ve bu engellemelerin zamanla psikolojik baskı halini aldığı ve bu davranışların Hadise'nin sanat hayatını etkilediği olarak açıklanmıştı.

Kısa süre sonra ise DJ Kerimcan Durmaz ile öpüşme ifşaları çıkan Mehmet Dinçerler'in boşanmak için eşi Hadise'ye evlenme teklifi ederken taktığı 3,5 milyon liralık yüzüğü ve düğünde takılan takıları istemesi de uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Sinan Akçıl'dan hemcinsine destek!

Sosyal medyada ki tüm hesaplarını kapatan Mehmet Dinçerler'e boşanma aşamasında olduğu eşiHadise'nin 2009 yılında doludizgin aşk yaşadığı ve 2010 yılında ihanet iddiaları ile ayrıldığı şarkıcı Sinan Akçıl'dan herkesi şaşırtan sözlerle destek geldi.

Akçıl muhabirlerin kendisine sorduğu eski sevgilisi Hadise ve Mehmet Dinçerler sorularından Dinçerler'in 3,5 milyon liralık yüzüğü geri istemesi hakkında "Öyle bir şey olmamıştır. Mehmet öyle bir çocuk değil, Her duyduğunuza inanmayın" diyerek hemcinsine destek çıktı. 

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