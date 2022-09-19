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DSÖ'den Covid-19 salgını için bomba açıklama! Pandemi sona mı eriyor?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ'den Covid-19 salgını için bomba açıklama! Pandemi sona mı eriyor?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini söyledi.

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Dr. Hans Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını değerlendirdi. Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, "Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız." dedi.

"Güçlü takip önemli"

Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, "Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli." diye konuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz." ifadelerini kullanmıştı.

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