Haluk Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen: Babama yanlış teşhis kondu

25 ve 26’ncı dönem CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen, babasının Covid aşısı ya da zatürre nedeniyle değil konulan yanlış teşhis sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

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CHP Trabzon milletvekili Haluk Pekşen’in Bodrum ve Ankara’daki iki ayrı hastanede yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından Covid-19 aşısı üzerinden tartışma başlatıldı.

Pekşen’in aşının ardından kalp krizi geçirdiği üzerine iddialar ortaya atılırken, gerçeği kızı Ezgi Pekşen Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Pekşen, “Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum” diyerek başladığı paylaşımında babasının aşı ya da covid nedeniyle değil ‘yanlış teşhis’ sonucu öldüğünü belirtti.

Pekşen’in açıklaması şöyle:

“15 Ağustos 2022 günü akşamı yemek yerken rahatsızlanması üzerine Acıbadem Bodrum Acil’ine gittik. ‘Göğsünde bir yanma hissettiğini, bu acının yemek esnasında başladığını’ ifade etti. Yapılan tahlil sonucunda kan değerleri referans aralıkları içerisinde, EKG’si de normal çıktı. Ağrı kesici verip bizi eve gönderdiler. Babamın acısı tüm gece devam etti ve sabah erken saatte yeniden ‘beni hastaneye götürün’ dedi. Doktorlar yine her şeyin normal olduğunu belirtseler de babam hastaneye yatmak istedi. O gece tansiyonu yükselip alçalmaya ve ateşi çıkmaya başladı.

‘Bir türlü teşhis koyamadılar’

Çarşamba günü tüm değerleri yükselmişti, vücutta enfeksiyon oluşmuştu. Babamın sorumlu doktoru ne tuhaftır ki bir sözüm ona(!) gastrologdu. Covid, zatürre başlangıcı vs. türlü tahminlerde bulunsalar da bir türlü teşhis koyamadılar. Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara ‘göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?’ diye anlattı. Ama ‘ne olacak bu memleketin hali’ diye babama dert yanan o kişilerin aklına ‘size bir endoskopi yapalım’ demek gelmedi.

Bir süre sonra ‘iyileştin’ diye taburcu ettikleri babam daha da kötüleşti ve uçak ambulansla Ankara Güven Hastanesi’ne getirdik. Doktorlar yemek borusunun 32 cm’nde kalp hizasında delik olduğunu fark ettiler ve babama sordular. Babam da balık yediği sırada fenalaştığını ve bunu Acıbadem’de ifade ettiğini söyledi. Ancak artık enfeksiyon kalp zarına yol yapmıştı, değerleri çok artmış ve uygulanan yanlış tedavi sebebiyle bağışıklık sistemi çökmüştü. Doktorlar ellerinden geleni yapsalar da 22 gün geçmişti.

‘Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz’

Benim canım babam her zamanki gibi elinden gelen tüm mücadeleyi verdi ancak 1 ay dayanabildi. Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. ‘Size anjiyo yapalım’ demek yerine ‘size endoskopi yapalım’ deseler şu an Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı. Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur.”

Kaynak: Diken