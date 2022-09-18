CHP'li vekili yediği balığın kılçığı öldürdü! Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili gerçek ortaya çıktı

CHP'li eski milletvekili Haluk Pekşen’in koronavirüs aşısı yaptırdğı için gelişen yan etki nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Gerçek farklı çıktı. Ancak Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Pekşen’in, Bodrum'da yaklaşık 2 ay önce yediği balığın kılçığının yemek borusunu yırtmasıyla başlayan süreç sonunda kılçığın kalbine gitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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CHP'nin eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen için bugün saat 11.30’da TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Pekşen’in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılıncak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Koronavirüs aşısı yüzünden denildi!

Haluk Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında COVID-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aileden de tepki geldi. Haluk Pekşen’in acılı eşi Rukiye Pekşen taziyeleri kabul ederken, aileye yakın bir kaynak, eski vekilin rahatsızlığıyla aşının ilgisi olmadığını belirtti.

Korana aşısıyla ilgisi yok!

Haluk Pekşen’in yakın zamanda tamamlayıcı aşı da olmadığını, geçmiş aşı dozlarının aylar öncesinde kaldığını vurgulayan kaynak, “Aşıyla yakından uzaktan hiç ilgisi yok. İki hastanede de hekimler bundan emin. Yapılan yorumlar, özellikle konuyla ilgisi olmayan uzman doktorların paylaşımları tamamen yanlış ve üzücü. Organ yetmezliğinden vefat etti. Onun sebebi de Yemek borusundan kaynaklı” dedi.

Prof. Dr. Şenol: Evet kap zarı iltihabı ama...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da aşıyı suçlayan haberlere tepki gösterirken tedaviyi yürüten sorumlu hekimden bilgi aldığını söyledi. Şenol, “Sorunun aşıyla ilgili olmadığı kesin anlaşılmış. Sanırım haberi yapan arkadaş kalp zarı iltihabıyla kalp kası iltihabını karıştırmış” dedi.

Balık kılçığı yemek borusunu yırtmış

Sosyal medya hesabından da ayrıntı paylaşan Şenol, “Aşı değil, delici cisim. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı-perikardit olduğuydu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (Balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca... Yemek borusunda yırtılmaya bağlı. Gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı. Bir deli bir kuyuya taş atar hesabı” değerlendirmesini yaptı.