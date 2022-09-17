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Terör örgütünün kaçırdığı 15 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı

Terör örgütünün kaçırdığı 15 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz" dedi.

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Yurt genelinde terör örgütüyle mücadele başarıyla devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Mdürülüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğunun, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetinin takibi ve güvenlik güçlerinin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken düzenlediği operasyonla kurtarıldığını aktardı.

"Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz"

Süleyman Soylu, terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarıldığını anımsatarak, "Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar ilçe eski eş başkanı ve halen DBP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain. Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz."

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