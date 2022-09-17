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İkinci el otoda km oyununa karşı Bakanlık harekete geçiyor!

İkinci el otoda km oyununa karşı Bakanlık harekete geçiyor!

Ticaret Bakanlığı internet sitelerindeki ilanları tespit edip, takibe alıyor. İkinci el oto satışında 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL'ye kadar ceza kesilecek.

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Türkiye'de fiyatı hızla artan ürünlerin başında otomobiller geldi. Sıfır araç alamayan vatandaşlar direksiyonu ikinci el araca kırdı ancak burada da vatandaşların karşısına fırsatçılar çıktı. Sıfır araçları stokladıktan sonra değerlerinin üstünde satan fırsatçılara karşı geçtiğimiz aylarda harekete geçen bakanlık, ikinci el araç satışlarına 6 bin kilometre şartı getirdi.

"6 bin 1 km" şeklindeki ilanlar tartışma yaratmıştı

Ancak fırsatçılıktan vazgeçmenler 6 bin kilometre kuralını delmek için yeni bir yönteme başvurdu. Bu yöntem kapsamında sıfır araçların ilanlarına "6 bin 1 kilometre" yazılmaya başlandı. Yöntemin sıklaştığını gören Ticaret Bakanlığı ise haksız rekabeti önlemek adına yeni bir adım daha attı.

Dev cezalar kesilecek

Bakanlık tarafından alınan yeni karara göre 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Ayrıca başka yaptırımlar da uygulanacak.

Denetimler sıklaştırılacak

Ticaret Bakanlığı'nın gelen şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırma kararı aldığı da öğrenildi. Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde iş yeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek.

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