İlk teklifi Hadise'ye etmemiş! Kerimcan Durmaz'la öpüşme ifaları çıkan Mehmet Dinçerler'in eski nişanlısı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise ile boşanma davası haberlerinin ardından fenomen Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa pozları çıkan Mehmet Dinçerler Hadise2den önce bir evlenme teklifi daha etmiş. Teklif fotoğraflardaki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

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2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler kısa süre içerisinde büyük aşklarını nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift geçtiğimiz nisan ayında aile arasında yapılan bir düğünle mutluluğa 'evet' demişti. Sessiz sedasız evlenen çiftin düğüne dair hiçbir fotoğrafı yayınlanmamıştı.

Ayrılıklarıyla ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı

Birlikte yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ve mutlu evlilikleriyle herkesi kendilerine hayran bırakan çiftin evliliğine nazar değdi. 5 aylık evliliklerinde sorunlar çıktığı iddia edilen çiftten ünlü şarkıcı Hadise'nin İzmir konserinde sahnede ağlayarak 'Küçük bir yol' şarkısınını seslendirmesi ve eşi Mehmet Dinçerler'in alyanssız doğum günü kutlama görüntüleri de ayrılık iddialarını alevlendirmişti.

Ünlü çiftin ayrılıklarına dair ortaya bebek, kayınvalide sorunu gibi birçok neden ortaya atılırken Hadise ortada bebek sorunu gibi bir şey olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile sevenlerine duyurmuştu. Daha sonra aralarının düzeldiği söylenen çiftten Mehmet Dinçerler'in paylaştığı videoda eşi Hadise'nin görünmesi herkesi heyecanlandırmıştı.

Takılar yüzünden anlaşarak ayrılamadılar!

Fakat ünlü çiftin arası düzelmedi. İki gün önce pop müziğinin sevilen ismi Hadise Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla boşanma davası açtığını herkese duyurmuştu. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Hadise'nin avukatı tarafından yazılan boşanma dilekçesinde Mehmet Dinçerler'in Hadise'nin sanat hayatına engel olduğu ve bu engellemelerin zamanla psikolojik baskı halini aldığı ve bu davranışların Hadise'nin sanat hayatını etkilediği ve Mehmet Dinçerler'in düğün takıları ve 3 milyon liralık yüzüğü almadan boşanmayacağını söylemesine yer verilmişti.

Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa!

Dilekçenin ortaya çıkması ile tüm Türkiye'de eski tweetleri dalga konusu olan iş insanının eşcinsel, fenomen DJ Kerimcan Durmaz'la da arabada olan fotoğrafları ortaya çıkmış ve ünlü ismin o fotoğrafları dikkat çekmişti. Dinçerler'in daha sonra ise herkesi şok eden Kerimcan Durmaz ile dudak dudağa pozları sosyal medyada ifşalanmıştı.

İlk evlilik teklifi değilmiş!

Hadise'den önce birçok ünlü isimle adı anılan Mehmet Dinçerler'in daha önce bir kişiyle evliliğin kıyısından döndüğü ve sevgilisine evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kadına ettiği evlilik teklifi anının görüntüleri gündem olan Dinçerler'in o anlarda yaptığı bir şey dikkat çekti. Görüntülerde evlilik teklifinin ardından evlilik teklifi ettiği eski nişanlısı konuşma yaptığı sırada Dinçerler'in ağzında kürdan olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Mehmet Dinçerler'in o görüntüleri...