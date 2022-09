Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız dert etmeyin! Bu fellah köftesi tarifi gününüzü kurtarsın

Akşama ne yemek yapacağınızı bilmiyorsanız şanslısınız, aradığınız fikir ayağınıza geldi. Eşiniz, bu yemeği yediğinde parmaklarını da yiyecek. Bu fellah köftesi tarifi, herkese kendini sevdirecek... Hem yapması kolay, hem yemesi zevkli, hem görüntüsü dillere destan... Fettah köftesi tarifini sizler için derledik...

Fellah köftesi tarifi

Her akşam ne yemeği yapacağınızı düşünmekten yorulduysanız, üzülmeyin. Muhteşem görüntüsü ve benzersiz lezzetiyle fellah köftesi yapıp eşinize ve çocuklarınıza parmaklarını yedirmeye hazır mısınız? Kolay ve pratik hazırlanışı sayesinde zor günlerinizi bu yemekle kurtarabilir, tarifin malzeme ölçülerini kişi miktarına göre istediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Bu malzemelerle böylesine lezzetli bir yemeği yediğinizde, yemek çeşidi fikrinde her zorlandığınız her zaman aklınıza bu tarif gelecek. Kokusu bütün evi, hatta apartmanı saracak olan bu fellah köftesi tarifi, herkesi aşık edecek, kimse içinde ne olduğunu anlamayacak. Bu tarifi, tarif defterinizde favorilerinizin arasına eklemeyi ihmal etmeyin. İşte sizler için derlediğimiz fellah köftesi tarifi...

Fellah köftesi için malzemeler:

- 2 su bardağı köftelik bulgur

- 2 su bardağı sıcak su

- 1 su bardağı irmik

- 3 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım su bardağı sıcak su

- 1 adet yumurta

- 1 tatlı kaşığı kimyon

Haşlamak için;

- Su

- 1 çay kaşığı limon tuzu

- 1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

- 1,5 çay bardağı zeytinyağı

- 5-6 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı biber salçası

- 4 adet domates rendesi

- Tuz

- Maydanoz

Fellah köftesi yapılışı:

- Köfte harcını hazırlamak için uygun bir kap içerisine bulguru alın ve üzerine sıcak su ekleyerek üzerini streçleyin, 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

- Sürenin sonunda şişen bulgurlarımızın üzerini açın, tahta kaşık ile karıştırın.

- Üzerine irmik, un, domates salçası, biber salçası ve tuzu da ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Bu aşamada ara ara sıcak su ekleyin. Bu şekilde daha kolay yoğurabileceksiniz.

- Malzemelerin güzelce karıştığından ve hamurun yeterince soğuduğundan emin olduktan sonra üzerine yumurta ekleyin.

- Kimyonu da ekledikten sonra hamurumuzu son kez yoğurun.

- Sıra geldi köfteleri şekillendirmeye... Bunun için öncelikle yanınıza bir kase ile su alalım. Ardından parmak uçlarınızı su ile ıslatarak harcınızdan küçük parçalar kopartarak top şekline getirin.

- Serçe parmağınız ile hamurun üzerine bastırın ve unladığınız tepsiye alın. Harç bitene kadar bu işleme devam edin.

- Köfteleri haşlamak için tencereye kaynayan suyu alın, içerisine limon tuzu ve tuzu ekleyin.

- Ardından şekillendirdiğiniz köfteleri de tencereye alarak ara ara karıştırın yaklaşık 5 dakika pişirin.

- Haşlanan köfteleri kevgir yardımı ile servis tabağına alın.

- Domates sosu için tavaya zeytinyağını alın, ince kıyılmış sarımsakları da ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine salçayı da ilave ederek sarımsaklarla birlikte kavurmaya devam edin.

- Rendelediğiniz domatesleri de tavaya alın ve kavurmaya devam edin.

- Hazır olan sosun altını kapatmadan önce tuz ekleyip karıştırarak ocağı kapatın.

- Son olarak ince kıyılmış maydanozları da ekleyin ve karıştırın.

- Hazırladığınız fellah köftelerini de sosun içerisine alın ve sosa bulanması için karıştırın.

- Bol soslu fellah köftelerini servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...