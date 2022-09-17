Sevmediğimiz şarkıları gün içinde sürekli mırıldanmamızın sebebi belli oldu

Gün içerisinde dinlediğiniz bir şarkının gün boyu dilinize dolaştığını mutlaka fark etmişsinizdir. Peki bu durumun neden kaynaklandığını hiç merak ettiniz mi?

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Bazen dinlediğimiz bir şarkıyı sevsek de, sevmesek de gün içinde beynimizin içerisinde sürekli duymuş gibi hissederiz. Bunun yanı sıra bu şarkılar uzun bir süre dilimize dolanır ve kendi kendimize mırıldanırız. İşte bu durumun sebebi ortaya çıktı: Kulak kurdu...

Kulak kurdu olarak da bilinen bu psikolojik sorun bir şarkıyı veya melodiyi dinledikten sonra bile aklımızda tekrar tekrar çalmasına sebep oluyor.

Bahsedilen bu kurt tabii ki gerçek bir kurt değil. Kulak kurdu tıpkı bir kurdun elmanın içerisine girmesi gibi zihninize de o şekilde yer ediniyor. Bilhassa bazı şarkılar dilimize dolandığında kurtulmakta oldukça zorluk çekeriz. İşte kulak kurdu ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

Kulak kurdu deniliyor

Kulak kurdu, tıpkı bir kurdun elmanın içerisine yerleşerek onu yavaş yavaş işgal etmesi gibi bir şarkının da zihnimizi etki altına almasından ilham alınarak verilmiş bir isimdir. 'İstem dışı müzikal görüntü' olarak da adlandırılan bu durum, bilhassa basit hatırlanan ve tekrar edilen melodilerden oluşma eğilimdedir. Böylece müzik durduktan sonra bile, şarkı zihninizde çalmayı sürdürür. Konuyla ilgili çalmayı sürdürür uzmanlar ise, kulak kurdundan kurtulmanın en iyi yolunun çeşitli bir şeye tüm konsantrasyonunuzu vermek olduğunu belirtiyor.

Beynin muayene dışı bölümüyle alakalı

Psikologlar açısından bu durum insan beyninin kontrol dışı bölümü olduğuyla alakalı. Londra'daki Goldmiths Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda da insanların diline dolaşan şarkılar listesinde 5000'den fazla şarkı tespit edilmiş. Yapılan açıklamaya göre bu şarkıların çoğu gündemde olan şarkılar lakin bazı durumlarda insanların diline dolanan bu şarkıların çeşitlilik gösterdiği belirtildi.

Uygulamalı psikolog Aditya Shukla, "İstem Dışı Müzikal Görüntü" (İng: "Involuntary Musical Imagery" veya kısaca "INMI") olarak isimlendirdiği, bir şarkıyı kulak kurdu haline getiren şeyin ne olduğu ile ilgili bir özellik listesi ortaya çıkardı. Shukla'ya göre, kulak kurdu olmaya yatkın şarkıların ortak özellikleri şu şekilde:

Aynı akor dizisine sahiptir. Başka bir deyişle kendisini sürekli tekrarlayan ve hatırlanması basit küresel bir müzik temasına sahiptirler.

Şarkı içindeki, bilhassa kırılma noktalarında oluşan değişikliklerin gradyanı alışılmadık ve beklenmedik inişler ve çıkışlar, aralıklar, duraklamaları içerisinde barındırır.

Hem negatif ne pozitif

Kulak kurdu negatif duyguları içeren şarkılardan olduğu gibi pozitif duygulardan da kaynaklanabilir. Fakat dilimize takılmayan şarkılara göre, nispeten daha iyimser olan şarkı sözleri içerir ve yüksek bir tempoya sahiptir.