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Sancaktepe'de 5 kilo bomba! 2 şahıs parmak izlerinden yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sancaktepe'de 5 kilo bomba! 2 şahıs parmak izlerinden yakalandı

İSTANBUL'da Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün hücre evine yapılan operasyonda 3 kişi 5 kilogram bombayla yakalanmıştı. Bombaların üzerinde parmak izleri bulunan M.O. ve E.T., polisin 2 eve daha düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik emniyet ve istihbarat güçleri operasyon düzenlemiş, örgütün eylem hazırlığında olduğu bilgisi alarak 27 Nisan gecesi Sancaktepe ilçesindeki bir hücre evine baskın düzenlemişti.

Yaklaşık 5 ay önce yapılan operasyonda, H.T., C.P. ve O.A. isimli 3 terörist, bomba hazırlarken suçüstü yakalanmış, hücre evinde gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

2 şüpheli daha yakalandı

Olayla ilgili yürütülen soruşturmalarda yeni delilere ulaşıldı. Patlayıcılar üzerinde parmak izi tespit edilen firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DKP/BÖG üyesi M.O. ve E.T. adlı 2 hücre iyesinin yakalanması için 14 Eylül’de yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

İki farklı adrese düzenlenen operasyonda M.O. ve E.T. adlı örgüt üyeleri yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yine örgütsel dokümanlara ve hücre üyelerine ait dijital materyallere el konuldu.

Tutuklandılar

Her iki şüpheli, ifade işlemleri için İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, 2 gün süren sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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