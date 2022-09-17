Evliliğiniz sıkıcı bir hale geldiyse bunlara bakın! İlişkinizi daha uzun canlandırmanın püf noktaları

Evliliğinizi daima güçlü ve sağlıklı tutmak için sevgiden fazlasının gerektiği bir gerçek. Birbiriniz için güçlü duygular bir zorunluluktur, ancak hayatın birçok sorumluluğuyla birlikte, aslında değer verdiklerinize yeterli vakti ayıramıyor, yeterli sevgiyi hissettiremiyorsanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Evliliğinizi canlandırmanın yollarını sizler için derledik...

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Partnerinizle, eşinizle evlenmeden önceki o derin bir duygusal bağınızı sürdürmek, ona sevildiğini hissettirmek ve aynısını sizin için yapmalarını sağlamakla direkt olarak alakalıdır. Partnerinize en derin duygularınızı sözlü olarak ifade edin ve onları sevdiğinizi söyleyin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ne kadar çok ve doğru şekilde paylaşırsanız, ikiniz de birbiriniz için o kadar anlaşılmış ve duygusal olarak tatmin olmuş hissettiğinizi fark edeceksiniz. Peki nasıl davranmalı? İşte ilişkinizi güçlendirmek için uygulayabileceğiniz en basit yollar...

Eve geldiğinizde birbirinize sarılın

Bu inkar edilemez ki, bir etkinliğe katıldığınızda ve kimse size selam vermediğinde ya da geldiğiniz, kimse tarafından umursanmadıysa bu sizin için oldukça hayal kırıklığı oluşturabilir. Aynı şey eşiniz eve geldiğinde de geçerlidir, bu yüzden onu sevgi dolu bir “merhaba” ve ardından tatlı bir öpücükle karşılamayı unutmayın!

Birbiriniz için özel anlar oluşturun

Büyük bir koşuşturma içinde olsanız bile eşinize biraz da olsa vakit ayırıp karşılıklı bir kahve veya içeceğiniz 15 dakikalık derin ve odaklı bir sohbet ilişkinizi güçlendirecek kadar etkilidir.

Eşinizle flört etmeyi ihmal etmeyin

Evli olmanız aynı zamanda flört etmeyeceğiniz anlamına gelmez, değil mi? Aslında evli olduğunuz için daha çok flört etmeniz gerekir . Uyandırma, bir fincan kahve alma, öpüşme, kapıdan dışarı çıkma, çocuklarla akşam yemeği, bayılma ve tekrarlamanın hamster çarkına yakalanmak kolaydır. Bundan dolayı ilişkinizin çok yorulması da olağandır.

Ona güzel bir şeyler söyleyin

Eşinizin, yaptığınız küçük şeyleri ne kadar takdir ettiğini söylemesinden daha iyi bir cesaretlendirme ve mutlu etme şekli yoktur. Ayrıca partnerinizin sizin için yaptığı harika şeyleri kendinize hatırlatmak, her zamankinden biraz daha fazla sinirlerinizi bozduğu anlarda size de oldukça yardımcı olacaktır.

Onu neden sevdiğinizi söyleyin

Partnerinize onları sevdiğinizi sık sık söylemek çok güzeldir ama asıl sihir bunun sebebinin ne olduğunu söylemek olabilir. Eşinize, onu neden sevdiğinizi söyleyin. Açıkça biraz dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuzda çocukları alışveriş merkezine götürmek, rastgele bir akşam size çiçek getirmek ya da sadece o olduğu için olsun. Ne olursa olsun, yüksek sesle ve gururla ona söyleyin.