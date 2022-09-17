Saçlarınız beyazlıyorsa dikkat! Bu besinler sizin için hayati önem taşıyor

Beyazlayan saç tellerinizin sorumlusu kimi zaman sadece yaşınızın ilerlemiş olması veya genetik yatkınlık değildir. Sağlıksız besin grupları veya sağlıklı olduğu halde aşırıya kaçılan bazı gıdalar ve vücudunuzda eksik olan bazı besinler olabilir. İşte eksikliği durumunda saçları beyazlatan o besinler...

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Saçlarda beyazlaşma ve grileşme bazı insanlarda genetiktir, bazı insanlar ilk beyaz saçlarını daha erken keşfeder, diğerleri ise daha sonra... Bununla birlikte, dış etkiler de beyazlaşma ve grileşmeye katkıda bulunur. Uzun süreli stres, ilaç kullanımı ve hatta diyet diğer nedenler arasında yer alır. Saçlarınız olması gerektiğinden daha erken beyazlaşmaya başladıysa, bunu yaşa, genetiğe veya stresse bağlamadan önce beslenme düzeninize ve beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Vücudunuzda yeteri kalan bulunmayan, eksik olan besinler de saçlarınızın beyazlamasını sağlar. Eğer ki saçlarınızda anlam veremediğiniz beyazlamalar bulunuyorsa bu besinlerin vücudunuzdaki varlığını bir gözden geçirin. İşte eksikliği durumunda saç beyazlamasına yol açan o besinler...

B5 vitamini

B grubundan vitaminlerin bize kuvvetli ve sağlıklı saçlar veren güzellik vitaminleri olarak kabul edilmesi boşuna değildir. Diğer etkilerinin yanı sıra, B5 vitamini saç kökündeki önemli metabolik süreçlerden sorumludur ve kafa derisinin iltihaplanmasını engeller. B5'in yetersiz alınımı, saçınızın grileşmesine ve beyazlaşmasına yol açabilir. B5 eksikliğiniz varsa, büyük olasılıkla diğer B vitaminlerinde de eksiksinizdir, bu da pigmentasyon eksikliğine ek olarak saç dökülmesine de yansır. Vücut güzellik vitaminlerinin sadece küçük miktarlarını depolayabildiğinden, düzenli olarak B vitamini yüksek gıdalar tüketmelisiniz. Bunlar avokado, muz, balık ve et, yumurta, süt, baklagiller ve tam tahıllar şeklinde sıralanabilir.

D vitamini

D vitamini sadece güçlü kemikler ve kaslar ve bağışıklık sistemi için önemli değil, saçlar için de oldukça yararlı ve gereklidir. Bu vitamin, saç döngüsünün büyüme aşamasını hızlandırır. Bununla beraber, ciddi bir vitamin eksikliği varsa, melanin üretimi bozulur ve saçlarınız griye döner. D vitamin eksikliğinin ilk belirtileri kuru ve dökülen saçların yanı sıra yorgunluk ve vücut ağrılarıdır. Bunu önlemek için ilkbahar ve yaz aylarında mümkün olduğunca fazla güneş ışığına maruz kalmalısınız.

Bakır

Bakır, saç hücrelerimizin melanin üretebilmesi için oldukça önemli ve gereklidir. Bundan kaynaklanan bir eksiklik saçınızda pigmentasyon eksikliğine yol açabilir. Bakır eksikliğini gösteren diğer belirtiler yorgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybıdır. Bakır eksikliği nadir görülen eksikliklerden biridir ve çok tek taraflı ve sağlıksız bir diyetin veya bağırsak hastalıklarının ve böbrek hasarının sonucu olabilir. Bakırı balık, sakatat, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi gıdalarda bulabilirsiniz.