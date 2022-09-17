Gelin Evi programı yarışmacısı fenomen gelin adayı Hanife Gürdal gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı evlilik programı ile tanınan ve hiçbir damat adayını kabul etmemesiyle fenomen hale gelen Hanife Gürdal, Gelin Evi isimli yarışmada da yaptığı hareketlerle sık sık gündeme geliyor.

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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sundukları izdivaç programlarına katılan ve tavırları, hareketleri ve konuşmaları ile fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Ayvaz yeniden televizyon erkanlarında boy gösteriyor.

Show TV'de Aslı Hünel ile Gelin Evi programına katılan Hanife Gürdal, yeniden sosyal medyada adından sık sık ses getireceğe benziyor

Gözyaşlarına hakim olamadı

Gelin Evi'nin 922. bölümünde programın sunucusu Aslı Hunel'in ''Hanife sen bebek düşünüyor musun?" şeklindeki soru, Hanife Gürdal'ın duygulanmasına ve gözyaşlarına hakim olamamasına sebep oldu.

İşte Gelin Evi yarışmasında fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın duygusal anlar yaşadığı dakikalar ve sonrasında yaşananlar:

Hanife Gürdal kimdir?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Gürdal'ın tam adı Hanife Ömrüm Gürdal. Hanife Gürdal, lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığında olan Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına gelin adayı olarak katıldı. İlk programında Umut isimli bir gence talip olan Gürdal, Umut tarafından reddedildikten sonra 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddederek tüm dikkatleri üzerine çekti.

10 aydan daha fazla Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, sonrasında 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programına katılarak taliplerini aramayı sürdürdü. Şu ana kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep olumsuz yanıt verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına damat adayı olarak katıldı. Meşhur 'Öyle deli gibi esme başım dönüyor' şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, gelin adayı Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul ederek herkesi şaşırttı.

Başını açtı

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğu rolüne soyunan Hanife Gürdal, 2018 yılında bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı. Başörtülü olan Gürdal, sonrasında başını açarak birçok kişinin tepkisini çekti.

Hanife Gürdal, 2019 yılında fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatlarını birleştirdi.