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Kovid'in kaynağı ABD'deki bir laboratuvar Dünyanın en prestijli dergisi yazdı

Kovid'in kaynağı ABD'deki bir laboratuvar Dünyanın en prestijli dergisi yazdı

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet, 2 yıl dünyayı kapatan Kovid-19'un ABD laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia etti.

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Saygın Tıp dergisi The Lancet, Kovid-19 pandemisinin ABD'deki bir laboratuvardan sızan bir patojenden kaynaklanmış olabileceği ihtimalini özetleyen ve eleştirilere yol açan bir makale yayınladı.

Dünya genelinde 28 bilim insanı tarafından yazılan 58 sayfadan oluşan makalede, ABD laboratuvarlarını "bağımsız araştırmacıların henüz araştırmadığını" ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin SARS-CoV ile ilgili virüsler üzerindeki çalışmalarının detaylarını açıklamaya direndiği belirtildi.

Makale tartışma yarattı

The Lancet Komisyon Başkanı ve Columbia Üniversitesi ekonomisti Jeffrey Sachs, virüsün "büyük olasılıkla ABD destekli bir laboratuvar araştırma programından çıktığını" düşündüğünü söyledi.

Sachs, "Tabii ki doğal bir yayılma da mümkündür. Her iki hipotez de bu aşamada uygulanabilir" dedi.

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