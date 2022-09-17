Aman dikkat her 3 ofis çalışanından 1'inde bu hastalıklar var!

Ofis çalışanlarının başının belası bel ağrılarını gidermenin yollarını sizler için derledik. Her 3 ofis çalışanından birinde görülen bel ağrılarını azaltmak için bilgisayar ekranınızı yükseltin, sandalyenizi masaya yaklaştırın, bel desteği alın, klimalardan uzak durun ve belirli aralıklarla oturduğunuz yerden kalkın.

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Genç yaşlarda görmeye alışık olmadığımız boyun, sırt ve bel ağrıları, dirsek, el bileği ve diz sorunları son yıllarda ofis çalışanlarının korkulu rüyası haline geldi. Uzmanlar, bu sorunların temelinde uzun saatler boyunca kötü pozisyonda oturuş ve hareketsizliğin yattığını söylüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora; masa ve sandalyeye bağımlı geçen iş hayatının özellikle beyaz yakalılarda ciddi ortopedik sorunlara yol açtığını ifade ederek alınabilecek hayati önem taşıyan önlemleri paylaştı.

Yaptığı işten memnun olmayan, yoğun stres altında çalışan ve günlük hayatında da mutsuz olan ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi problemlerinin daha fazla görülüyor.

Kambur oturmak omurgaya yük bindiriyor

Uzun süre yanlış pozisyonda oturmanın boyun sırt ve bel ağrılarına yol açıyor. Sürekli öne eğilerek kambur pozisyonda oturulduğunda omurga ve omurgayı destekleyen kaslara ekstra yük biniyor bu da ağrıları tetikliyor.

Ağrıları azaltmak için yapılabilecekler ise şöyle;

- Bilgisayarınızın ekranını göz seviyenize yükseltin,

- Sandalyenizi masaya yaklaştırarak daha dik oturun,

- Sandalyenizin bel desteği yoksa dışarıdan ortopedik bel destek yastığı temin edin,

- En az iki saatte bir ayağa kalkarak 5-10 dakika yürüyün,

- Klimanın verdiği havanın direkt üzerinize gelmemesini sağlayın,

- Kaldırmanız ve taşımanız gereken ağır cisimleri yerden alırken belden eğilerek değil dizlerinizi kırarak alın ve gövdenize yaklaştırarak taşıyın.

El bileğinde kiste yol açıyor

El bileği ağrılarının bilgisayar başında uzun süre çalışanlarda ya da sürekli ağır bir cisim kaldıranlarda kistler ile birlikte daha sık görülüyor. Bu durumda ise yapılabilecekler şöyle;

- Bilgisayar faresi ile çalışırken el bileğinize destek olan fare pedleri kullanın,

- El bileğinize germe egzersizleri uygulayın,

- El parmaklarınızda uyuşmalar ve el bileğinizde kistler mevcutsa sağlık kuruluşuna başvurun,

Dirsekte uyuşma varsa hekime başvurun

Dirseğin iç kısmından 4. ve 5. parmağa uzanan uyuşma ve karıncalanma durumunda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerekiyor.

Prof.Dr. Mehmet Kerem Canbora, dirseklerin uzun süre masaya ya da sandalyenin kol dayama kısmına sabit şekilde dayanması ve ağır cisimlerin uzun süre taşınması sonucunda meydana gelen dirsek ağrılarının giderilebilmesi için önerilerini paylaştı:

- Dirseğinizi dayadığınız yere yumuşak bir yastık, havlu vb. malzemeler koyun,

- Dirseğinize germe egzersizleri yapın,

- Dirseğinizi masa ve sandalyeye dayadığınız pozisyonu sık sık değiştirin.

2 saatten fazla hareketsiz kalmayın

Diz ağrılarının gençlerde en sık olarak dizin ön bölgesinde görüldüğünü, bu rahatsızlığın uzun süre hareketsizliğe bağlı uyluk kaslarının zayıflaması ve dizin ön bölümündeki kıkırdak yapıların yıpranmasına bağlı olduğunu kaydeden Canbora, son derece önemli önerilerde bulundu;

Uyluk kaslarını güçlendirmek için egzersizler yapın,

- Dizinizi uzun süre sert zeminle temas ettirmeyin,

- Yürümenin depresyonu azaltan etkisi göz önünde bulundurarak fırsat buldukça masa başından kalkın ve kendinize kısa yürüyüşler için bahaneler üretin,

- Özellikle dizde takılma, kilitlenme ve dizin boşalması hissi varsa sağlık kuruluşuna başvurun,